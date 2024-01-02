طلب توقيعه ثم طعنه في رقبته..“مجهول” يعتدي على زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية



وقالت الشرطة إن زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، لي جيه ميونغ، تعرَّض للطعن في رقبته، مشيرةً إلى أنها ألقت القبض على الجاني، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.



وأوضحت الوكالة أن "لي" سقط وهو ينزف دماً في أعقاب تعرُّضه لاعتداء في الجانب الأيسر من العنق من قبل رجل مجهول الهوية، أثناء جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين، بعد أن تفقد موقع مطار غاديوكدو الجديد في مدينة بوسان، وفقاً لما أفادت به الشرطة.



وتم نقل "لي" إلى مستشفى جامعة بوسان الوطنية، بعد مرور حوالي 20 دقيقة من الاعتداء، بعد أن قدم قادة الحزب المرافقون في زيارة "لي" إليه إسعافات أولية، بما في ذلك وقف النزيف، وأشارت الوكالة إلى أنه ظلَّ واعياً، لكن النزيف استمرَّ أثناء نقله للمستشفى.



وأضافت "يونهاب" أنه بعد ذلك تم نقله جواً إلى مستشفى جامعة سيول الوطنية بسيول، لإجراء عملية جراحية، بسبب تمزق يبلغ حوالي 1.5 سم في رقبته.



وقال مسؤول في الحزب، إن هناك مخاوف بشأن احتمال حدوث نزيف حاد حول الوريد الوداجي لـ"لي".



وأشارت الوكالة إلى أن المشتبه به تظاهر بأنه أحد أنصار "لي"، واقترب منه وطلب توقيعه، ثم اعتدى عليه بسلاح مجهول يبلغ طوله ما بين 20 إلى 30 سم.