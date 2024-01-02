Tuesday, 02 January 2024 01:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طلب توقيعه ثم طعنه في رقبته..“مجهول” يعتدي على زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية

1/2/2024 4:25:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعرَّض زعيم حزب المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2024، لهجوم خلال زيارة لمدينة بوسان الساحلية جنوب البلاد.


وقالت الشرطة إن زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، لي جيه ميونغ، تعرَّض للطعن في رقبته، مشيرةً إلى أنها ألقت القبض على الجاني، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.


وأوضحت الوكالة أن "لي" سقط وهو ينزف دماً في أعقاب تعرُّضه لاعتداء في الجانب الأيسر من العنق من قبل رجل مجهول الهوية، أثناء جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين، بعد أن تفقد موقع مطار غاديوكدو الجديد في مدينة بوسان، وفقاً لما أفادت به الشرطة.


وتم نقل "لي" إلى مستشفى جامعة بوسان الوطنية، بعد مرور حوالي 20 دقيقة من الاعتداء، بعد أن قدم قادة الحزب المرافقون في زيارة "لي" إليه إسعافات أولية، بما في ذلك وقف النزيف، وأشارت الوكالة إلى أنه ظلَّ واعياً، لكن النزيف استمرَّ أثناء نقله للمستشفى.


وأضافت "يونهاب" أنه بعد ذلك تم نقله جواً إلى مستشفى جامعة سيول الوطنية بسيول، لإجراء عملية جراحية، بسبب تمزق يبلغ حوالي 1.5 سم في رقبته.


وقال مسؤول في الحزب، إن هناك مخاوف بشأن احتمال حدوث نزيف حاد حول الوريد الوداجي لـ"لي".


وأشارت الوكالة إلى أن المشتبه به تظاهر بأنه أحد أنصار "لي"، واقترب منه وطلب توقيعه، ثم اعتدى عليه بسلاح مجهول يبلغ طوله ما بين 20 إلى 30 سم.

MENAFN02012024000072011014ID1107675904

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث