الأطعمة المثالية لبناء عضلات الجسم الرياضي

ومن ناحية أخرى، الراغبين ببناء عضلات مشدودة وكبيرة، لا بد من اتباع حمية غذائية خاصة والانتباه إلى نوعية الطعام المستهلك، إضافة إلى الرياضة. فقد تحتوي بعض المواد الغذائية على البروتينات المطلوبة لتسريع العملية، وتجنبك المواد المصنعة الضارة.



وإضافة إلى الطرق المعروفة لبناء العضلات من حيث التغذية الصحية المناسبة وممارسة التمارين بشكل صحيح ومنتظم، قد يجد الأشخاص الذين يتناولون 5-6 وجبات صغيرة مدروسة خلال اليوم، عوضا عن 3 وجبات كبيرة نتيجة أسرع وأفضل، بحسب ما نشره موقع مجلة (ماسل أن فيتنيس) البريطاني.



ومن حيث التغذية السليمة والمناسبة والأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الفيتامينات أو المعادن أو البروتين، أشار خبير التغذية ومدرب اللياقة البدنية فرانك شايدتر، في حوار مع موقع "هايلبراكسيس نت" الألماني إلى الأغذية الضرورية منها:



الأسماك: وخصوصاً سمك التونا والسلمون، حيث تحتوي الأسماك على كمية كبيرة من البروتينات ما قد يتجاوز الـ 21 غراماً في كل 100 غرام من السمك، فضلاً عن المواد المضادة للأكسدة التي تقي من الأمراض الخطيرة كالسرطان.



الديك الرومي:يحتوي على نسبة قليلة من الدهون بينما يحتوي على نسبة بروتينات عالية، إضافة إلى مذاقه الرائع وخصوصاً مع القليل من الإضافات كالزيت والأعشاب والثوم.



البيض: غني بالبروتين غير أنه يساء فهمه بالنسبة لزيادة الكوليسترول في الدم، لذا ينصح الأطباء بعدم تناول أكثر من بيضتين يومياً.



الجبن: يقال أنه من الدهون الصديقة، حيث يحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية وكمية لا تقل عن 11 غرام من البروتين لكل 100 غرام من الجبن.



روبة اللبن (كوارك): لم يعد سراً.. تحتوي على القليل من السعرات الحرارية في حين تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والأحماض الأمينية.

الزنجبيل: يقوي تدفق الدم إلى العضلات، وعلاج منزلي فعال لنزلات البرد. ينصح بإضافة الزنجبيل إلى الموائد اليومية بانتظام، سواء كمشروب ساخن مثل الشاي، أو استخدامه كأحد التوابل.





الصويا: مصدر نباتي ممتاز للبروتين، كما تحتوي على كمية هائلة من البوتاسيوم.



الفستق الحلبي : يوصي خبراء التغذية والرياضة بتناول الفستق الحلبي بانتظام، لاحتوائه على نسب عالية من البوتاسيوم والبروتين، ونسبة منخفضة من السعرات الحررية مقارنة مع المكسرات الأخرى.



الجرجير: يحمي الخلايا من التلف، ويحتوي على الكثير من الحديد، من الممكن تقديمه مع اللبنة أو الجبن لتشكيل طبق صحي متكامل.



جبنة هارتسر: على خلاف جبنة غودا أو جبنة الزبدة التي تحتوي على سعرات حرارية كثيرة. جبنة هارتسر غنية بالبروتين وقليلة السعرات، وفقا لما جاء في موقع dw.



وبالطبع لا يجب الاعتماد على هذه المواد الغذائية فقط، بل يجب أن تحتوي الوجبات على الخضار والفواكه المتنوعة، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة 2-3 أيام أسبوعيا، مع عدم إهمال وقت الراحة. إذ يحتاج الجسم إلى النوم والراحة أيضاً لتنمو العضلات أثناءها.

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