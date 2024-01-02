رجيم البيض المسلوق: يساعد في خسارة الوزن بسرعة والإكثار منه يصبح خطيراً



يتمحور هذا النظام على استخدام البيض بطريقة معينة لخسارة الوزن الزائد، ويصنف على أنه رجيم قليل السعرات، وقليل الكربوهيدرات وعالٍ في البروتينات، إذ يتم الاعتماد على البيض في 3 وجبات في اليوم.



فما هي حمية البيض المسلوق؟ وكيف يمكن اتباعها؟ وهل توجد أضرار في هذا النوع من الرجيم؟



ما هو رجيم البيض المسلوق؟









يعد رجيم البيض المسلوق خياراً غذائياً يعتمد بشكل رئيسي على تناول كمية كبيرة من البيض وبروتين منخفض الدهون، إضافةً إلى الخضراوات غير النشوية والفواكه ذات الكربوهيدرات المنخفضة.



يتمتع هذا النظام بفوائد فعّالة لفقدان الوزن؛ حيث يعتبر من بين الأنظمة المنخفضة في السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ويعتبر أيضاً رجيماً خالياً من النشويات، كما تنوعت أنواع رجيم البيض لتلبية احتياجات مختلفة، حيث يمكن تلخيصها في الآتي:



رجيم البيض فقط:

يقتصر على تناول البيض فقط طوال فترة الرجيم، ويراعي عدم ممارسة التمارين الرياضية بسبب قسوته، ما يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية.



رجيم البيض المرن:

يشمل تناول وجبة بيض يومياً، مع التركيز على وجبتين رئيسيتين غنيتين بالبروتينات وقليلتين من الكربوهيدرات الصحية، ويستمر لمدة 14 يوماً.



رجيم البيض والجريب فروت:

يتيح تناول البيض مع الجريب فروت يومياً، مع التركيز على هذه الفاكهة الوحيدة، ويستمر هذا الرجيم لمدة 14 يوماً أيضاً، يجدر بالذكر أن رجيم البيض يتطلب اتباع قواعد محددة لضمان الفاعلية والتوازن الغذائي.



فوائد رجيم البيض المسلوق









يعتبر رجيم البيض المسلوق خياراً فعّالاً لزيادة معدل الأيض وتسريع عملية حرق الدهون، وهو من بين أسهل وأبسط الأنظمة الغذائية المتبعة لإنقاص الوزن بشكل سريع وآمن. يتضمن هذا النظام الغذائي العديد من الأطعمة الصحية واللذيذة، مثل الفواكه والخضراوات الطازجة، والبيض، والبروتين الخالي من الدهون.



إلى جانب فوائد فقدان الوزن، يتضح أن رجيم البيض المسلوق يقدم مزايا صحية إضافية، حيث تتضمن العناصر الغذائية الموجودة فيه مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم. يعمل هذا النظام الغذائي على حماية الفرد من الإصابة بأمراض متعددة، من بينها أمراض القلب، والسرطان، والسمنة المفرطة، وارتفاع ضغط الدم، ومقاومة الأنسولين، والالتهابات.

تشير تصريحات بعض خبراء التغذية إلى أن رجيم البيض المسلوق يسهم في تحسين صحة الشعر، والأظافر، والعظام، والعيون، بالإضافة إلى دوره المحوري في تعزيز صحة الجهاز المناعي، والدماغ، والقلب. يشددون على فوائد الألياف الموجودة في الفواكه والخضراوات المدرجة في النظام، حيث تسهم في الحفاظ على صحة الأمعاء، وتعزيز حركة الأمعاء، وتحقيق توازن في عمليات الجهاز الهضمي، ما يسهم في التحكم في مستويات السكر في الدم وتحقيق وزن صحي ومثالي.



ومع ذلك، يجب دائماً أخذ الحيطة والحذر عند اتباع أي نظام غذائي لضمان عدم تعرض الصحة للمخاطر المحتملة، وتجنب إنقاص الوزن بشكل سريع؛ نظراً للمخاطر الصحية المحتملة.



مخاطر رجيم البيض المسلوق

تعتبر حمية البيض المسلوق خياراً صحياً وفعّالاً لفقدان الوزن، ولكن مع ذلك، يجب أخذ النواحي الإيجابية والسلبية في اعتبارنا. يعد هذا النظام الغذائي من الأنظمة المقيدة، ما يستدعي توخي الحذر وعدم اتباعه لفترات طويلة، حيث يوصى بتنويع الوجبات لتجنب نقص المغذيات.





قائمة الأطعمة المسموحة في هذا النظام قد تفتقر إلى التنوع، ما يؤدي إلى نقص المغذيات الأساسية للجسم. بالإضافة إلى ذلك، نظام السعرات الحرارية المنخفضة يمكن أن لا يكون مناسباً للبعض، ما يؤدي إلى نقص في إمدادات الطاقة على المدى الطويل.



يتسبب اعتماد هذا النظام في بعض الآثار الجانبية، مثل اضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء وضعف جهاز المناعة. يجب أن يتم تطبيق هذا النظام بحذر، ويُشدد دائماً على أهمية تجنب الحرمان الشديد من الطعام كوسيلة فعّالة لفقدان الوزن.



لتحقيق نجاح في اتباع حمية البيض، يُنصح بتناول مصادر متنوعة من البروتينات، شرب كميات كافية من الماء، وتجنب تناول كميات كبيرة من صفار البيض. وفي الختام، يجب أن يسبق أي تعديل في النظام الغذائي استشارة أخصائي تغذية لضمان التوازن الصحيح والمناسب لاحتياجات الفرد.