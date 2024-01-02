Tuesday, 02 January 2024 01:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل 4156 طالبا فلسطينيا برصاص إسرائيلي منذ 7 أكتوبر

1/2/2024 4:24:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قتل 4156 طالبا فلسطينيا وأصيب 7818 بجروح منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية، وفق مصدر رسمي.
وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان وصل الأناضول، إن 4156 طالبا استشهدوا وأصيب 7818 بجروح منذ 7 أكتوبر.
وأشارت إلى أن "من بين الشهداء 4119 شهيدا و7536 جريحا في قطاع غزة، فيما استُشهد 37 طالبا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85 بالضفة الغربية".
الوزارة أوضحت أن "221 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 703 بجروح في قطاع غزة، فيما أصيب خمسة بجروح واعتُقل أكثر من 71 في الضفة".
وبيّن البيان أن "278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة ما أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب".
وقالت الوزارة إن "الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90 بالمئة من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29 بالمئة من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها مراكزا للإيواء في قطاع غزة".
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين "21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة" وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.-(الأناضول)

MENAFN02012024000072011014ID1107675898

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث