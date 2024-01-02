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حجاوي اليرموك تفوز بالمركز الثالث في مسابقة تميّز لمشاريع التخرج لعام ٢٠٢٣

1/2/2024 4:22:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فار مشروع من قسم هندسة الإلكترونيات في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بالمركز الثالث في مسابقة تميّز لمشاريع التخرج لعام ٢٠٢٣ التي نظمها المركز الوطني للإبداع التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ومركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة (INJO4.0) المدعوم من الاتحاد الأوروبي.
وتكون الفريق الفائز من الطالبات ضحى قزاز، وشهد شرارة ومرام لطايفة، من قسم هندسة الإلكترونيات وبإشراف عضوي هيئة التدريس في القسم، كل من الدكتور ادريس الكوفحي والدكتور زيد البطاينة، وتقوم فكرة المشروع في بناء روبوت لمكافحة الحرائق بطريقة تعكس التصميم الهندسي المتين لمثل هذه الظروف واستخدام خوارزميات ذكية للتعامل مع سيناريوهات متعددة.
وكان الفريق الفائز قد تأهل إلى المرحلة النهائية للمسابقة، بعد أن حصلت الفرق المتقدمة للمسابقة على برنامج تدريبي مميز لبناء قدراتهم في مجالات مشاريعهم ولمدة (200) ساعة تدريبية متخصصة والذي تصل تكلفته إلى (700) دينار لكل طالب مقدمة من مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة، ومنحهم الفرصة للحصول على الاستشارات الفنية والتقنية ومساعدتهم في تنفيذ النموذج الأولي لمشاريع تخرجهم المتميزة في مجالات رقمنة عمليات التصنيع الذكي، وتطوير منتجات صناعية ذكية مرتبطة بالإنترنت، والعدادات الذكية في مجالات المياه والطاقة باستخدام تكنولوجيا انترنت الأشياء IoT.

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