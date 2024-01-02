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​​​​​​​حادثة طعن لزعيم المعارضة في كوريا الجنوبية

1/2/2024 4:17:48 AM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، تعرض للطعن في الجانب الأيسر من رقبته أثناء حديثه مع الصحفيين بعد جولة أجراها في موقع بناء مطار جديد في مدينة بوسان، ونشرت الوكالة الكورية صورة لزعيم المعارضة الكورية، وهو مدد على الأرض ويضغط على جرح في رقبته وحوله بعد الأشخاص يحاولون إسعافه. وبحسب "يونهاب" الكورية، فإن منفذ عملية الطعن ألقي القبض عليه في مكان الحادث.
وتم نقل ميونغ، إلى مستشفى جامعة بوسان الوطنية، بعد حوالي 20 دقيقة من الاعتداء عليه، وروى شهود أن منفذ الهجوم اقترب من ميونغ، وتظاهر بأنه أحد أنصاره وطلب توقيعه، ثم نفذ الهجوم بسلاح مجهول يبلغ طوله نحو 20 - 30 سم.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئيس الكوري الجنوبي كيم سو كيونغ، إن الأخير أعرب عن قلقه العميق إزاء سلامة ميونغ، ووجّه الشرطة والسلطات المعنية بكشف ملابسات واقعة الاغتيال وتقديم العلاج اللازم لزعيم المعارضة، وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على ضرورة عدم التهاون مع العنف تحت أي ظرف من الظروف.

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