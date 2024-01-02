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150 % زيادة في عدد الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية

1/2/2024 4:17:48 AM
(MENAFN- Al Watan) أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المعتقلين من غزة في السجون الإسرائيلية، ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة لحرب الإبادة الجماعية المستمرة، وقالت صحيفة هآرتس أن عدد المعتقلين زاد بنسبة 150% خلال الشهر الماضي أكثر من سابقه. يأتي ذلك فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء اول أمس وحتّى صباح أمس الاثنين، 32 مواطناً فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم نساء.
وقالت "هيئة الأسرى والمحررين"، التابعة للسلطة الفلسطينية، و"نادي الأسير"، في بيان مشترك، إن "عمليات الاعتقال تركزت في بلدة "قطنة" بالقدس والتي طالت 12 مواطناً فلسطينيا على الأقل، وأفرج عن مجموعة منهم لاحقاً، بينهم سيدة اعتقلها الاحتلال كرهينة، بعد عملية تحقيق ميداني، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: نابلس، الخليل، بيت لحم، طولكرم، ورام الله"، وأشار البيان إلى أن "قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين"، وأكد البيان ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد الـ 7 أكتوبر 2023 إلى نحو 4910، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

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