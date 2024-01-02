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البليطيح يرفع نسبة المتنزهين في الوجه

1/2/2024 4:17:48 AM
(MENAFN- Al Watan) أدت كميات الأمطار التي استقبلتها محافظة الوجه مع بداية موسم "الوسم" هذا العام، لارتفاع أعداد المتنزهين في المخيمات البرية، وخاصة في مركز "البليطيح" الواقع على قرابة 160 كلم شرق المحافظة. وهطلت كميات وفيرة من الأمطار المتفرقة على أنحاء واسعة على قمم جبالها وسفوحها وأوديتها المتفرقة، أدت إلى أخضرار المساحات الشاسعة منه، الأمر الذي دفع بالعديد من هواة الرحلات للانتقال من جو المدينة إلى الحياة البرية؛ إيذاناً ببدء طقوس الشتاء، وجلسات السمر، التي أعتادها الجميع في كل عام مع دخول فصل الشتاء، وسط تنامي الوعي المجتمعي تجاه التقيد والحرص على اتباع التعليمات، وخاصة الصادرة من الجهات المعنية للدراية بمختلف التغيرات المناخية، إلى جانب المحافظة على البيئة.

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