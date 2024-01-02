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وزير الإسكان يلتقى الأمير خالد بن سعود لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر

1/2/2024 4:17:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) الجزار: لدينا فرص واعدة للاستثمار.. ونوفر البيئة الملائمة للمستثمرين وخاصة أشقائنا العرب

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مساء أمس، الأمير خالد بن سعود بن تركى آل سعود، وعمرو عفيفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اس اف اي چي السعودية، والوفد المرافق لهما، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمجالات المختلفة.

وأكد الجزار، أن الدولة المصرية تقدم كل أشكال الدعم، وتوفر البيئة الملائمة للاستثمار والمستثمرين في مختلف المجالات، وخاصة لأشقائنا العرب، كما أن الدولة المصرية لديها فرص واعدة للاستثمار في المجالات المتنوعة، وخاصة بالمدن الجديدة.

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وزير الإسكان خلال لقائه الأمير خالد بن سعود

وعرض وزير الإسكان على الأمير خالد بن سعود، والوفد المرافق له، العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال السياحة والفندقة، وفى مجال التصنيع الغذائى، وهى المجالات التي أبدى الوفد السعودى اهتماماً خاصاً بالاستثمار بها، ومن تلك الفرص، منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وغيرهما.

بن سعود: مهتمون بالاستثمار فى مصر والتى تتمتع بفرص واعدة للاستثمار بمجالات مختلفة

ومن جانبه أشاد الأمير خالد بن سعود بن تركى آل سعود، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ تلك المشروعات العملاقة في أزمنة قياسية، وفى مختلف المجالات، مؤكداً أن لديه اهتماماً كبيراً بالاستثمار فى دولة مصر الشقيقة، والتى تتمتع بفرص واعدة للاستثمار في المجالات المختلفة.

وفى سياق متصل، اصطحب المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، الأمير خالد بن سعود بن تركى آل سعود، وعمرو عفيفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اس اف اي چي السعودية، والوفد المرافق لهما، فى جولة بمشروعى منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية“كابيتال بارك” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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