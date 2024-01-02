وزير الإسكان يلتقى الأمير خالد بن سعود لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) الجزار: لدينا فرص واعدة للاستثمار.. ونوفر البيئة الملائمة للمستثمرين وخاصة أشقائنا العرب
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مساء أمس، الأمير خالد بن سعود بن تركى آل سعود، وعمرو عفيفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اس اف اي چي السعودية، والوفد المرافق لهما، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمجالات المختلفة.
وأكد الجزار، أن الدولة المصرية تقدم كل أشكال الدعم، وتوفر البيئة الملائمة للاستثمار والمستثمرين في مختلف المجالات، وخاصة لأشقائنا العرب، كما أن الدولة المصرية لديها فرص واعدة للاستثمار في المجالات المتنوعة، وخاصة بالمدن الجديدة.
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وزير الإسكان خلال لقائه الأمير خالد بن سعود
وعرض وزير الإسكان على الأمير خالد بن سعود، والوفد المرافق له، العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال السياحة والفندقة، وفى مجال التصنيع الغذائى، وهى المجالات التي أبدى الوفد السعودى اهتماماً خاصاً بالاستثمار بها، ومن تلك الفرص، منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وغيرهما. بن سعود: مهتمون بالاستثمار فى مصر والتى تتمتع بفرص واعدة للاستثمار بمجالات مختلفة
ومن جانبه أشاد الأمير خالد بن سعود بن تركى آل سعود، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ تلك المشروعات العملاقة في أزمنة قياسية، وفى مختلف المجالات، مؤكداً أن لديه اهتماماً كبيراً بالاستثمار فى دولة مصر الشقيقة، والتى تتمتع بفرص واعدة للاستثمار في المجالات المختلفة.
وفى سياق متصل، اصطحب المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، الأمير خالد بن سعود بن تركى آل سعود، وعمرو عفيفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اس اف اي چي السعودية، والوفد المرافق لهما، فى جولة بمشروعى منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية“كابيتال بارك” بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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