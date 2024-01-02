تخفيض جديد لقيمة إكس بعد إعادة تقييم حصة فيديليتي

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت قيمة منصة التواصل الاجتماعي“إكس” التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، إلى أقل من ثلث تكلفة استحواذه عليها عندما كانت تعمل تحت اسم“تويتر”، وفقاً لموقع“أكسيوس” (Axios) الإخباري نقلاً عن إفصاح شركة الخدمات المالية“فيديليتي” (Fidelity)، التي ساعدت ماسك في إتمام عملية الاستحواذ بقيمة 44 مليار دولار.

كشف تقرير“أكسيوس” أن“فيديليتي” خفّضت قيمة حصتها في“إكس” بنسبة 11% أخرى اعتباراً من نهاية شهر نوفمبر، مستنداً إلى آخر تحديث في محفظة صندوق“بلو تشيب غرووث فند” (Blue Chip Growth Fund) التابع لـ”فيديليتي”، وذلك ضمن سلسلة من تخفيض قيمة هذه الحصة في إطار تقييم شركة إدارة صناديق الاستثمار للشركة المغلقة التي تعتمد في إيراداتها على الإعلانات، وواجهت صعوبات شديدة في جذب المعلنين إليها مرة أخرى خلال عام 2023.

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بعد استحواذ ماسك على“تويتر” في أواخر أكتوبر 2022، شهدت المنصة سلسلة من التغييرات المفاجئة، من تسريح أعداد كبيرة من العاملين وإغلاق المكاتب الخارجية، إلى تغيير نظام التحقق وسياسات الإشراف عليها.

تسببت هذه الاضطرابات في ابتعاد الجهات المعلنة، ويُنتظر أن تنخفض إيرادات عام 2023 من مبيعات الإعلانات إلى 2.5 مليار دولار، وهو مستوى يقل كثيراً عن معدل الإيرادات السابق الذي يبلغ حوالي مليار دولار في ربع سنة، وفق تقرير نشرته“بلومبرغ نيوز” الشهر الماضي.

في نوفمبر، استخدم ماسك لغة نابية في نقد المعلنين الذين هجروا منصة“إكس” بعد دفاعه عن منشور معادٍ للسامية. ففي وقت سابق من ذلك الشهر، وافق ماسك على منشور قال إن الشعب اليهودي يحمل“كراهية جدلية” لذوي البشرة البيضاء. ومنذ ذلك الحين، استدعت هذه الرسالة نقداً من البيت الأبيض وعدد كبير من مستثمري شركة“تسلا”. وابتعدت الشركات الكبرى التي تنفق على الإعلانات عن المنصة، ومن بينها شركتي“أبل” و”والت ديزني”.





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