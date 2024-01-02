سى أى كابيتال تصدر سندات توريق بقيمة 3.18 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 3.18 مليار جنيه لصالح شركة“المصرية للتوريق”.

وكانت شركة كوربليس للتأجير التمويلي محيل ومنشئ المحفطة.

موضوعات“البيئة”: دخل المحميات الطبيعية يرتفع بنسبة 160% خلال 2023 وزير المالية يوجه بضرورة التوسع في الحلول الضريبية الذكية البورصة ترتفع 0.67% بتداولات 543 مليون جنيه في المستهل

وأوضحت الشركة أن الإصدار مكون من 4 شرائح، الأولى بقيمة 392 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهرًا، والثانية بقيمة 1.196 مليار جنيه بفترة استحقاق 37 شهرًا، والثالثة بقيمة 1.308 مليار جنيه بفترة استحقاق 52 شهرًا، والرابعة بقيمة 281 مليون جنيه بفترة استحقاق 65 شهرًا.

وأضافت أن الشريحة الأولى حصلت على تصنيف ائتماني +AA وحصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA والثالثة والرابعة على تصنيف A.

وارتفعت أرباح شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 48.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 771.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 520 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 4.71 مليار جنيه، مقابل 2.43 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

واستمرت محفظة التمويل الخاصة بالشركة في ريادتها للسوق، لتتخطى 21 مليار جنيه بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام.

وصرح هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سى أى كابيتال القابضة بأن الشركة حققت نتائج أعمال قوية خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مدفوعة بصلابة نموذج أعمالها واستراتيجية تنويع الأعمال الخاصة بها، بالإضافة إلى الأداء المالي والتشغيلي المتميز لكافة شركاتها التابعة سواء في الخدمات المالية غير المصرفية أو بنك الاستثمار، مما يعزز من مكانتها كالمجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة.

وأضاف جوهر أن منصة الشركة للخدمات المالية غير المصرفية حققت نمواً قوياً من حيث ارتفاع إجمالي محافظ التمويل الخاصة لكل شركة، ومن خلال تحقيق نتائج أعمال قوية، وزيادة العملاء النشطين، كما استمر بنك الاستثمار الخاص بالشركة في تحقيق نمواً ملحوظاً على كافة الأصعدة.

وارتفع حجم محفظة شركة كوربليس للتأجير التمويلي بنسبة 27% على أساس سنوي ليصل إلى 16.2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 101% على أساس سنوي لتسجل 2.64 مليار جنيه، وارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة سنوية بلغت 53% ليصل إلى 415 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023.