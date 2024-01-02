سى أى كابيتال تصدر سندات توريق بقيمة 3.18 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 3.18 مليار جنيه لصالح شركة“المصرية للتوريق”.
وكانت شركة كوربليس للتأجير التمويلي محيل ومنشئ المحفطة.
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وأوضحت الشركة أن الإصدار مكون من 4 شرائح، الأولى بقيمة 392 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهرًا، والثانية بقيمة 1.196 مليار جنيه بفترة استحقاق 37 شهرًا، والثالثة بقيمة 1.308 مليار جنيه بفترة استحقاق 52 شهرًا، والرابعة بقيمة 281 مليون جنيه بفترة استحقاق 65 شهرًا.
وأضافت أن الشريحة الأولى حصلت على تصنيف ائتماني +AA وحصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA والثالثة والرابعة على تصنيف A.
وارتفعت أرباح شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 48.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 771.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 520 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 4.71 مليار جنيه، مقابل 2.43 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واستمرت محفظة التمويل الخاصة بالشركة في ريادتها للسوق، لتتخطى 21 مليار جنيه بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام.
وصرح هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سى أى كابيتال القابضة بأن الشركة حققت نتائج أعمال قوية خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مدفوعة بصلابة نموذج أعمالها واستراتيجية تنويع الأعمال الخاصة بها، بالإضافة إلى الأداء المالي والتشغيلي المتميز لكافة شركاتها التابعة سواء في الخدمات المالية غير المصرفية أو بنك الاستثمار، مما يعزز من مكانتها كالمجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة.
وأضاف جوهر أن منصة الشركة للخدمات المالية غير المصرفية حققت نمواً قوياً من حيث ارتفاع إجمالي محافظ التمويل الخاصة لكل شركة، ومن خلال تحقيق نتائج أعمال قوية، وزيادة العملاء النشطين، كما استمر بنك الاستثمار الخاص بالشركة في تحقيق نمواً ملحوظاً على كافة الأصعدة.
وارتفع حجم محفظة شركة كوربليس للتأجير التمويلي بنسبة 27% على أساس سنوي ليصل إلى 16.2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 101% على أساس سنوي لتسجل 2.64 مليار جنيه، وارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة سنوية بلغت 53% ليصل إلى 415 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023.
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