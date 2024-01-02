الصين تعيد فرض رسوم جمركية على الفحم مهددة صادرات روسيا

MENAFN - Al-Borsa News) أعادت الصين فرض رسوم جمركية على واردات الفحم اعتباراً من بداية العام الجاري، وهي خطوة قد تهدد المصدرين الروس الذين يعتمدون على أكبر سوق في العالم للوقود.

ألغيت الرسوم الجمركية في مايو 2022 للحفاظ على استقرار الإمدادات بعدما أثار غزو موسكو لأوكرانيا اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية. وهذا ساعد في تمهيد الطريق أمام تسجيل واردات قياسية العام الماضي، والتي تضمنت زيادة حصة الفحم الروسي التي تجنبها المشترون الآخرون. لكن السياسة تحولت الآن نحو حماية شركات التعدين الصينية من عواقب تخمة المعروض بعدما ارتفع الإنتاج المحلي إلى مستوى قياسي غير مسبوق.

موضوعاتتباطؤ التضخم السنوي في إندونيسيا خلال ديسمبر 15% زيادة في صادرات أوكرانيا من المنتجات الزراعية بـ2023 صعود الأسهم الأوروبية في المستهل قبيل صدور بيانات اقتصادية

أصبحت روسيا ثاني أكبر مصدر للفحم إلى الصين، ويستهدف البلدان على المدى الطويل وصول الإمدادات السنوية إلى 100 مليون طن، وهو رقم من المرجح بلوغه في 2023 بمجرد احتساب واردات ديسمبر. لكن للحفاظ على تلك الكميات يجب أن تنخفض الأسعار الروسية.

قال سو هويبنغ، المحلل في جمعية نقل وتوزيع الفحم الصينية، في موجز صحفي الأسبوع الماضي:“لا يمكن لأي دولة أخرى استيعاب إمدادات كبيرة بهذا الحجم. والمصدرون بحاجة إلى خفض الأسعار والتأقلم مع الرسوم الإضافية”.

انخفضت مبيعات روسيا الشهرية من الفحم إلى الصين منذ أن بلغت ذروتها بأكثر من 10 ملايين طن في يونيو، حيث أصبحت شحناتها أقل تنافسية مقارنة بمصادر أخرى، وهو وضع سيزداد سوءاً بمرور الوقت مع إعادة فرض الرسوم.

الرسوم الجمركية على الفحم

في الوقت نفسه، يتمتع منافسون مثل أستراليا وإندونيسيا (أكبر مورد عالمي للفحم) بحماية من الرسوم الجمركية بسبب اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع بكين. كما فرضت موسكو ضريبة على مبيعاتها الخارجية للمساعدة في تمويل حربها.

عادت الرسوم الجمركية التي تفرضها الصين على معظم الدول التي تتمتع بأفضلية خاصة، بما فيها روسيا ومنغوليا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة، إلى معدل 6% على الفحم المستخدم لتوليد الطاقة والتدفئة، و3% على فحم الكوك المستخدم في مصاهر الصلب.

تمتلك الصين كميات وفيرة من الفحم الحراري، لكنها تعاني عموماً من نقص في النوع المستخدم في صناعة الصلب، وهذا يجب أن يساعد في الحد من تأثير الرسوم على تلك الواردات. كما ستفرض الصين رسوماً قدرها 20% على الفحم الوافد من الدول الأخرى التي لا تتمتع بأفضلية.





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