سعر نفط عُمان ينخفض 7.2% في عقود فبراير إلى 77.2 دولار للبرميل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات بورصة دبي للطاقة تراجع سعر نفط عُمان تسليم شهر فبراير المقبل إلى 77.21 دولار للبرميل.
ويمثل هذا السعر انخفاضاً بنسبة 7.2% عن سعر نفس الخام تسليم يناير، بحسب ما أظهره المتوسط الشهري للأسعار اليومية في بورصة دبي للطاقة.
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ويمثّل خام نفط عُمان مرجعاً أساسياً لأسعار النفط، خصوصاً في أسواق آسيا، فيما تستخدم غالبية شركات النفط الوطنية في المنطقة مؤشر خام عُمان كعامل أساسي يدخل في معادلة احتساب تسعير النفط الخام، وهو يُستخدم حالياً كمرجع لتسعير أكثر من 5 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، بحسب وزارة الطاقة والمعادن العمانية.
المصدر:
MENAFN02012024000202011048ID1107675867
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