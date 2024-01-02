سعر نفط عُمان ينخفض 7.2% في عقود فبراير إلى 77.2 دولار للبرميل

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات بورصة دبي للطاقة تراجع سعر نفط عُمان تسليم شهر فبراير المقبل إلى 77.21 دولار للبرميل.

ويمثل هذا السعر انخفاضاً بنسبة 7.2% عن سعر نفس الخام تسليم يناير، بحسب ما أظهره المتوسط الشهري للأسعار اليومية في بورصة دبي للطاقة.

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ويمثّل خام نفط عُمان مرجعاً أساسياً لأسعار النفط، خصوصاً في أسواق آسيا، فيما تستخدم غالبية شركات النفط الوطنية في المنطقة مؤشر خام عُمان كعامل أساسي يدخل في معادلة احتساب تسعير النفط الخام، وهو يُستخدم حالياً كمرجع لتسعير أكثر من 5 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، بحسب وزارة الطاقة والمعادن العمانية.





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