عمومية المجموعة المتكاملة تُقر تعديل النظام الأساسي وتمويل فرع السعودية

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والخاص بالنشاط.

وأوضحت الشركة، أن التعديل يتضمن حذف بند الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثتمار العقارية.

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كما اعتمدت العمومية التقرير الفني والمالي الخاص بتقييم 3 أوناش واستغلال حصيلة البيع في تمويل شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بالسعودية لشراء معدات حديثة للتوسع في الأعمال.

وتضاعفت خسائر شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، لتصل 2.55 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، مقارنة بخسائر 298.2 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 5.6 مليون جنيه، مقابل 2.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المقارن.

وأرجعت الشركة خسائرها إلى استمرار تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا مما أثر على الوضع الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى الارتفاع المتزايد في معدلات التضخم وأثره على قطاع المقاولات بشكل سلبي.

بالإضافة إلى تأثير اضطراب سلاسل التوريد وتسببها في تأخير تسليم المواد الخام مما أثره بدوره على عملية التركيبات التي تقوم بها الشركة، وبالتالي تكاليف إيقاف كبيرة تحملتها الشركة.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بغرض تعديل غرض الشركة.

ويتضمن تقرير الافصاح تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بحذف مجالات الاستثمارات العقارية ليصبح بعد التعديل“الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمار الخدمية والتجارية والصناعية”.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، على تغيير خطة استخدام حصيلة زيادة رأس المال، طبقًا لم تم اقتراحه من قبل مجلس الإدارة بأن يتم استخدام 80% من حصيلة رأس المال لتمويل رأس المال العامل للشركة السعودية.

وقالت الشركة أن التعديل نظرًا لحداثة الشركة والذي يحيل دون حصول الشركة على أي تمويلات بنكية لمشارعيها بالمملكة في أول عامين وإيداع رأس المال وإنهاء إجراءات تأسيسها، كذلك تخصيص جزء لصيانة شاملة للمعدات والآلات الثقيلة للشركة وتجهيزها للسفر للمشاركة بالمشروعات بالخارج واستكمال شراء المعدات والأدوات اللازمة، طبقاً لاحتياجات المشروعات وتخصيص 20% تحت حساب سداد جزء من الالتزامات المستحقة على الشركة.

وأضافت، أنه نسب استخدامات حصيلة أموال زيادة رأس المال والمشار إليها بعاليه قد تختلف باختلاف الظروف السياسية والسياسة النقدية، والتي قد تؤدي إلى اختلاف اولويات الاستخدام بما يخدم مصالح المساهمين.

وتراجعت خسائر شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بنسبة 82.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 203.5 ألف جنيه، مقارنة بخسائر 1.19 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت كشفت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، عن نسبة تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية لزيادة رأسمال الشركة والبالغة 6.538 مرة.

وأوضحت الشركة، إنه تم الاكتتاب في 96.93 مليون سهم، وبناءً على ذلك فإن نسبة التخصيص بلغت 0.15294.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على قيام المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى الاسهم المتبقية لزيادة رأس المال البالغ عددها 14.82 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم، بالاضافة الي مصاريف اصدار قدرها 0.25 قرش للسهم الواحد وبذات شروط الاكتتاب.

وكان وافق مجلس إدارة شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، على اعتماد دراسة الجدوى بشأن زيادة رأس المال، والمعدة من المستشار المالي المستقل شركة“ركويزا للاستشارات المالية”.

واعتمد مجلس إدارة الشركة مضاعفة رأس المال الرخص به من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 15 مليون جنيه إلى 29 مليون جنيه بزيادة قدرها 14 مليون جنيه.

وتأتي الزيادة موزعة على 140 مليون سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم ومصاريف اصدار 0.25 قرش عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب حيث تتم نقدًا أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة والظاهرة في القوائم المالية 30 سبتمبر 2022، مع اعمال حق تداول الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.

كما وافق مجلس الإدارة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي، وحذف بند إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الأجزاء الانشائية والمعدنية (أجزاء كباري- صهاريج- جمالونات)، وحذف بند إدارة المشروعات الهندسية والإشراف على تنفيذها وكافة الأعمال المتعلقة بها.

وتقرر إضافة بند الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمار الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية، وإضافة إدراة المشروعات والشركات والاشتراك في إدارتها.



