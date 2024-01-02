عمومية المجموعة المتكاملة تُقر تعديل النظام الأساسي وتمويل فرع السعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والخاص بالنشاط.
وأوضحت الشركة، أن التعديل يتضمن حذف بند الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثتمار العقارية.
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كما اعتمدت العمومية التقرير الفني والمالي الخاص بتقييم 3 أوناش واستغلال حصيلة البيع في تمويل شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بالسعودية لشراء معدات حديثة للتوسع في الأعمال.
وتضاعفت خسائر شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، لتصل 2.55 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، مقارنة بخسائر 298.2 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 5.6 مليون جنيه، مقابل 2.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المقارن.
وأرجعت الشركة خسائرها إلى استمرار تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا مما أثر على الوضع الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى الارتفاع المتزايد في معدلات التضخم وأثره على قطاع المقاولات بشكل سلبي.
بالإضافة إلى تأثير اضطراب سلاسل التوريد وتسببها في تأخير تسليم المواد الخام مما أثره بدوره على عملية التركيبات التي تقوم بها الشركة، وبالتالي تكاليف إيقاف كبيرة تحملتها الشركة.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بغرض تعديل غرض الشركة.
ويتضمن تقرير الافصاح تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بحذف مجالات الاستثمارات العقارية ليصبح بعد التعديل“الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمار الخدمية والتجارية والصناعية”.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، على تغيير خطة استخدام حصيلة زيادة رأس المال، طبقًا لم تم اقتراحه من قبل مجلس الإدارة بأن يتم استخدام 80% من حصيلة رأس المال لتمويل رأس المال العامل للشركة السعودية.
وقالت الشركة أن التعديل نظرًا لحداثة الشركة والذي يحيل دون حصول الشركة على أي تمويلات بنكية لمشارعيها بالمملكة في أول عامين وإيداع رأس المال وإنهاء إجراءات تأسيسها، كذلك تخصيص جزء لصيانة شاملة للمعدات والآلات الثقيلة للشركة وتجهيزها للسفر للمشاركة بالمشروعات بالخارج واستكمال شراء المعدات والأدوات اللازمة، طبقاً لاحتياجات المشروعات وتخصيص 20% تحت حساب سداد جزء من الالتزامات المستحقة على الشركة.
وأضافت، أنه نسب استخدامات حصيلة أموال زيادة رأس المال والمشار إليها بعاليه قد تختلف باختلاف الظروف السياسية والسياسة النقدية، والتي قد تؤدي إلى اختلاف اولويات الاستخدام بما يخدم مصالح المساهمين.
وتراجعت خسائر شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بنسبة 82.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 203.5 ألف جنيه، مقارنة بخسائر 1.19 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت كشفت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، عن نسبة تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية لزيادة رأسمال الشركة والبالغة 6.538 مرة.
وأوضحت الشركة، إنه تم الاكتتاب في 96.93 مليون سهم، وبناءً على ذلك فإن نسبة التخصيص بلغت 0.15294.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على قيام المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى الاسهم المتبقية لزيادة رأس المال البالغ عددها 14.82 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم، بالاضافة الي مصاريف اصدار قدرها 0.25 قرش للسهم الواحد وبذات شروط الاكتتاب.
وكان وافق مجلس إدارة شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، على اعتماد دراسة الجدوى بشأن زيادة رأس المال، والمعدة من المستشار المالي المستقل شركة“ركويزا للاستشارات المالية”.
واعتمد مجلس إدارة الشركة مضاعفة رأس المال الرخص به من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 15 مليون جنيه إلى 29 مليون جنيه بزيادة قدرها 14 مليون جنيه.
وتأتي الزيادة موزعة على 140 مليون سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم ومصاريف اصدار 0.25 قرش عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب حيث تتم نقدًا أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة والظاهرة في القوائم المالية 30 سبتمبر 2022، مع اعمال حق تداول الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
كما وافق مجلس الإدارة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي، وحذف بند إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الأجزاء الانشائية والمعدنية (أجزاء كباري- صهاريج- جمالونات)، وحذف بند إدارة المشروعات الهندسية والإشراف على تنفيذها وكافة الأعمال المتعلقة بها.
وتقرر إضافة بند الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمار الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية، وإضافة إدراة المشروعات والشركات والاشتراك في إدارتها.
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