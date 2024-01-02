كيف تنجح مبادرة بيع العقارات المصرية بالدولار؟

تسعى الحكومة المصرية لتوفير سيولة دولارية لدعم احتياطى النقد الأجنبى، وذلك عبر عدد من المبادرات كان آخرها بيع العقارات المصرية بالدولار.

واتفق خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن المبادرة تحتاج لعدد من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين من أجل إنعاش ملف تصدير العقار للمصريين بالخارج والأجانب.

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وأكدوا أن تصدير العقار يعتبر أحد الحلول السريعة لتدفق النقد الأجنبى داخل مصر، وتوفير السيولة الدولارية ولكن بشرط اقتصار بيع العقارات بالدولار على المصريين العاملين بالخارج والأجانب، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمى للدولار وبين سعره بالسوق السوداء.

قال طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقارى، إن مبادرة تصدير العقار ضمن أولويات الحكومة فى الوقت الحالى باعتباره مصدرا لجذب الاستثمارات الأجنبية وحل أزمة الدولار.

وأضاف شكرى، أن مبادرة تصدير العقار تتضمن عددا من الشروط من ضمنها أن يقتصر بيع العقارات بالدولار على المصريين والأجانب بالخارج، وعدم تطبيقها على المصريين بالداخل تجنبا للضغط على الجنيه المصرى.

وأوضح أن المطور العقارى سيستفيد من هذه المبادرة بشكل كبير، وسيكون لديه فرصة بيع أسهل وأسرع لجميع منتجاته العقارية فى عدد كبير من الأسواق.

وأشار شكرى إلى أن ممثلى القطاع العقارى سوف يعقدون اجتماعا مع الجهات المسئولة خلال الفترة القادمة لوضع آليات تنفيذ المبادرة.

وقال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن مبادرة بيع العقارات بالدولار تستهدف توفير السيولة الدولارية، وفتح أسواق خارجية للمطورين من خلال تقديم منتجات ذات جودة تستطيع جذب العميل الأجنبى.

وأكد سعد الدين أهمية وجود تخطيط جيد من قبل وزارة الإسكان لنجاح تلك المبادرة وذلك من خلال تحديد مناطق معينة لبيع الوحدات وتقديم منتجات عقارية تتلائم مع الطلب الخارجى بهدف التصدير واقتصار بيع العقارات بالدولار فقط.

وأضاف أنه يجب تعاون الجهات المعنية لنجاح ملف تصدير العقار لما له من أهمية كبيرة وفوائد عديدة تعود على الاقتصاد المصرى بشكل كامل، خاصة زيادة تدفقات العملات الأجنبية.

وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر ، إن تصدير العقار من أهم الملفات التى يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع رغبة الشركات والدولة فى جذب عملة أجنبية لمصر.

وأوضح أنه جارى العمل على تفعيل ملف التصدير العقارى ليستفيد منه كل أطراف القطاع من الدولة والشركات والعميل، مؤكدا ضرورة تكاتف الدولة مع القطاع الخاص لضمان تحقيق توازن فى حفظ أرباح كل من الدولة والمطور والعميل.

وأشار إلى أهمية تقديم حوافز للمشترين خارج مصر سواء الأجانب أو المصريين من خلال تقديم خصم كبير للعميل بعد أن يقدم ما يفيد أنه خارج مصر، بحيث يضمن له الفارق بين سعر صرف الدولار فى البنوك والسوق الموازى، وهو ما يمثل فائدة للدولة من خلال دخول الدولار عبر القنوات الرسمية.

وقال شلبى، إنه جارى دراسة إنشاء صندوق عقارى يتولى عملية تسويق العقار لمصر كدولة بالأسواق الخارجية، مما يسيهم فى الترويج بشكل جيد لكل المنتجات العقارية المصرية وجذب شريحة أكبر من العملاء الأجانب واستهداف أسواق جديدة.

وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن تفعيل مبادرة بيع العقارات المصرية بالدولار يحتاج إلى توفير حوافز للمشترين من خارج مصر من أجل إقناعهم بالشراء من خلال السوق الرسمى للدولار.

وأضاف فوزى، أن المبادرة تحتاج أيضا إلى زيادة الترويج للعقارات المصرية فى الخارج من خلال المشاركة فى المعارض العقارية الخارجية والتى تعتبر أحد أهم الركائز الأساسية التى تساهم فى تنشيط ملف تصدير العقار، لجذب المستثمر الأجنبى وبالتالى تدفق العملة الصعبة من الخارج.

وأوضح أن العقار المصرى يتميز عن غيره بالمنطقة بالكامل بفضل جودته وانخفاض سعره بالنسبة للعرب والمصريين العاملين بالخارج، فضلا عن إنشاء العديد من المدن الجديدة خلال الخمس سنوات الماضية وتعدد الفرص الاستثمارية بالمشاريع القائمة من قبل الشركات.

وقال الدكتور أحمد فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى، إن نجاح المبادرة التى أطلقتها الحكومة لبيع العقارات بالدولار تتطلب تحرير سعر الصرف وحل أزمة السوق الموازى للدولار.

وأضاف فكرى، أنه إذا استطاعت الحكومة القضاء على السوق السوداء لبيع الدولار سوف يكون لهذه المبادرة آثار إيجابية على القطاع العقارى، لأنها توفر السيولة النقدية الأجنبية كما أنها تشجع المصريين العاملين بالخارج والأجانب على شراء العقارات باعتبار أنها مبادرة حكومية وبالتالى سيتوفر بها كافة الضمانات.

وأوضح أنه يجب البحث عن حلول بديلة أخرى لتوفير الدولار فى الأسواق من خلال استغلال مختلف القطاعات، مثل تنشيط حركة السياحة والترويج العالمى لها، والعمل على زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقال أحمد أهاب، رئيس مجلس إدارة شركة مدار للتطوير العقارى ، إنه يجب العمل على تقليل الفجوة بين السعر الرسمى للدولار وبين سعره بالسوق الموازى لضمان نجاح أى مبادرات تتعلق بسعر الدولار.

وأضاف أن هناك بعض الإجراءات يجب تطبيقها لتشجيع الأجانب على شراء الوحدات العقارية فى مصر، ومنها تسهيل إجراءات التسجيل العقارى وتوفير وحدات مميزة فى مشروعات حكومية أو خاصة.