الولايات المتحدة تدفع إيه إس إم إل الهولندية لوقف تصدير بعض منتجاتها إلى الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت صانعة معدات إنتاج الرقائق الهولندية“إيه إس إم إل”، أن حكومة بلادها أمرتها بتقييد تصدير بعض معداتها إلى الصين، وذلك قبل أسابيع من بدء العمل بالقواعد الجديدة لحظر تصدير معدات صناعة الرقائق المتطورة إلى بكين.
وقالت“إيه إس إم إل” في بيان صدر اليوم الإثنين، إن الحكومة الهولندية ألغت الترخيص الذي حصلت عليه الشركة في عام 2023 لشحن نظامين للطباعة الحجرية بشكل جزئي، وأن هذا القرار سوف يؤثر على عدد قليل من عملائها في الصين.
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وأوضحت مصادر مطلعة لوكالة“بلومبرج” أن هذا القرار جاء بطلب من إدارة الرئيس الأمريكي“جو بايدن”، وأن عددا من المسؤولين في الولايات المتحدة تواصلوا مع الشركة لمطالبتها بوقف الشحنات المقرر إرسالها إلى الصين بشكل فوري قبل دخول القواعد الهولندية الجديدة حيز التنفيذ هذا الشهر.
وأضاف البيان أن الشركة حصلت على مزيد من التوضيح من الحكومة الأمريكية حول نطاق وتأثير لوائح مراقبة الصادرات الخاصة بها، وأن القرار الأخير من قبل الحكومة الهولندية، والقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير الرقائق للصين، لن تؤثر على توقعات نتائجها المالية لعام 2023.
المصدر:
MENAFN02012024000202011048ID1107675864
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