الولايات المتحدة تدفع إيه إس إم إل الهولندية لوقف تصدير بعض منتجاتها إلى الصين

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت صانعة معدات إنتاج الرقائق الهولندية“إيه إس إم إل”، أن حكومة بلادها أمرتها بتقييد تصدير بعض معداتها إلى الصين، وذلك قبل أسابيع من بدء العمل بالقواعد الجديدة لحظر تصدير معدات صناعة الرقائق المتطورة إلى بكين.

وقالت“إيه إس إم إل” في بيان صدر اليوم الإثنين، إن الحكومة الهولندية ألغت الترخيص الذي حصلت عليه الشركة في عام 2023 لشحن نظامين للطباعة الحجرية بشكل جزئي، وأن هذا القرار سوف يؤثر على عدد قليل من عملائها في الصين.

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وأوضحت مصادر مطلعة لوكالة“بلومبرج” أن هذا القرار جاء بطلب من إدارة الرئيس الأمريكي“جو بايدن”، وأن عددا من المسؤولين في الولايات المتحدة تواصلوا مع الشركة لمطالبتها بوقف الشحنات المقرر إرسالها إلى الصين بشكل فوري قبل دخول القواعد الهولندية الجديدة حيز التنفيذ هذا الشهر.

وأضاف البيان أن الشركة حصلت على مزيد من التوضيح من الحكومة الأمريكية حول نطاق وتأثير لوائح مراقبة الصادرات الخاصة بها، وأن القرار الأخير من قبل الحكومة الهولندية، والقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير الرقائق للصين، لن تؤثر على توقعات نتائجها المالية لعام 2023.





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