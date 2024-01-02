بي واي دي تقترب من تجاوز تسلا كأكبر شركات صناعة السيارات الكهربائية في العالم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أحرزت المجموعة الصينية“بي واي دي” خطوة إضافية في تقدمها نحو تجاوز الأمريكية“تسلا” كأكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم، بعد إعلان بيانات الإنتاج والمبيعات للربع الرابع من العام المنصرم.
وأعلنت الشركة التي يقع مقرها في شنتشن مطلع هذا الأسبوع أنها باعت مستوى قياسيًا من المركبات العاملة بالبطاريات فقط بلغ 526 ألف وحدة، بدعم من زيادة المبيعات بأكثر من 70% في ديسمبر.
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وهو ما يعني أن على“تسلا” التي يديرها الملياردير“إيلون ماسك” تسجيل مبيعات قوية أعلى من المتوقعة في الربع الأخير من 2023 من أجل الحفاظ على مكانتها كأكبر شركات صناعة السيارات الكهربائية في العالم.
وتشير التوقعات إلى أن“تسلا” باعت حوالي 483 ألف مركبة في الربع الرابع من العام الماضي، ولكن من المقرر أن تعلن الشركة بيانات الإنتاج في وقت لاحق اليوم.
أما عن إجمالي المبيعات التي سجلتها العلامة التجارية للسيارات الأفضل مبيعًا في الصين خلال 2023، فتجاوز 3 ملايين مركبة، بنسبة ارتفاع سنوية 62%.
المصدر:
MENAFN02012024000202011048ID1107675863
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