بي واي دي تقترب من تجاوز تسلا كأكبر شركات صناعة السيارات الكهربائية في العالم

MENAFN - Al-Borsa News) أحرزت المجموعة الصينية“بي واي دي” خطوة إضافية في تقدمها نحو تجاوز الأمريكية“تسلا” كأكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم، بعد إعلان بيانات الإنتاج والمبيعات للربع الرابع من العام المنصرم.

وأعلنت الشركة التي يقع مقرها في شنتشن مطلع هذا الأسبوع أنها باعت مستوى قياسيًا من المركبات العاملة بالبطاريات فقط بلغ 526 ألف وحدة، بدعم من زيادة المبيعات بأكثر من 70% في ديسمبر.

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وهو ما يعني أن على“تسلا” التي يديرها الملياردير“إيلون ماسك” تسجيل مبيعات قوية أعلى من المتوقعة في الربع الأخير من 2023 من أجل الحفاظ على مكانتها كأكبر شركات صناعة السيارات الكهربائية في العالم.

وتشير التوقعات إلى أن“تسلا” باعت حوالي 483 ألف مركبة في الربع الرابع من العام الماضي، ولكن من المقرر أن تعلن الشركة بيانات الإنتاج في وقت لاحق اليوم.

أما عن إجمالي المبيعات التي سجلتها العلامة التجارية للسيارات الأفضل مبيعًا في الصين خلال 2023، فتجاوز 3 ملايين مركبة، بنسبة ارتفاع سنوية 62%.





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