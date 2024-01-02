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آي بي إم: الحصول على شهادة في علوم الحاسوب لم يعد ضروريًا للعمل التقني

1/2/2024 4:17:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكر“ماثيو كاندي” مدير الذكاء الاصطناعي لدى“آي بي إم” أن الحصول على شهادة في علوم الحاسوب لم يعد أمرا ضروريا للعمل في مجال التكنولوجيا.

وصرح“كاندي” لـ“فورتشن” قائلاً: الذكاء الاصطناعي سيجعل الأمر أسهل كثيرًا بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم مهارات تقنية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيزيد من أهمية المهارات الشخصية مثل التفكير النقدي والإبداعي.

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وأضاف أن السرعة التي سيتمكن بها الأفراد من التوصل لفكرة واختبارها، لتطوير شيء ما ستكون متسارعة للغاية، وأنه ليس من الضروري الحصول على شهادة في علوم الكمبيوتر للقيام بذلك.

كما أشار إلى أن التقدم في تكنولوجيا توليد الصور بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثر أيضًا على العاملين في مجال الفنون، مضيفًا: ستكون قادرًا على القيام بدور المصمم، لست بحاجة إلى تكون مصمم جرافيك ولديك درجة علمية في الفنون للقيام بذلك.


المصدر:

MENAFN02012024000202011048ID1107675862

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