آي بي إم: الحصول على شهادة في علوم الحاسوب لم يعد ضروريًا للعمل التقني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكر“ماثيو كاندي” مدير الذكاء الاصطناعي لدى“آي بي إم” أن الحصول على شهادة في علوم الحاسوب لم يعد أمرا ضروريا للعمل في مجال التكنولوجيا.
وصرح“كاندي” لـ“فورتشن” قائلاً: الذكاء الاصطناعي سيجعل الأمر أسهل كثيرًا بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم مهارات تقنية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيزيد من أهمية المهارات الشخصية مثل التفكير النقدي والإبداعي.
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وأضاف أن السرعة التي سيتمكن بها الأفراد من التوصل لفكرة واختبارها، لتطوير شيء ما ستكون متسارعة للغاية، وأنه ليس من الضروري الحصول على شهادة في علوم الكمبيوتر للقيام بذلك.
كما أشار إلى أن التقدم في تكنولوجيا توليد الصور بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثر أيضًا على العاملين في مجال الفنون، مضيفًا: ستكون قادرًا على القيام بدور المصمم، لست بحاجة إلى تكون مصمم جرافيك ولديك درجة علمية في الفنون للقيام بذلك.
المصدر:
MENAFN02012024000202011048ID1107675862
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