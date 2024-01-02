أبوظبى للاستثمارات السياحية تخطط لتطوير مشروع جديد بالعاصمة الإدارية

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة تفاضل بين 5 مكاتب استشارية لدراسة مشروعاتها الجديدة فى مصر
تستهدف شركة أبوظبى للاستثمارات السياحية التوسع بحجم أعمالها فى مصر عبر الاستثمار فى مجالات مختلفة ضمن خطتها خلال الخمس سنوات المقبلة.
وقال يحيى قطب الرئيس التنفيذى للشركة، إن“أبوظبى للاستثمارات السياحية” تستهدف التوسع بمشروعاتها السياحية خلال الفترة المقبلة فى عدة مناطق جديدة، حيث تدرس إقامة مشروعا سياحيا بالعاصمة الإدارية.
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وأضاف قطب لـ”البورصة”، أن البدء فى المشروعات والتوسعات الجديدة مرهون بالانتهاء من الدراسات الخاصة بتلك المشروعات والتى من المقرر أن يعدها أحد المكاتب الاستشارية الخمسة التى تفاضل بينهم الشركة، والجارى اختياره خلال الأسابيع المقبلة. خطة للتوسع بقطاعات التعليم والطب والطاقة بجانب السياحة والخدمات الفندقية
وأوضح أن المكتب الاستشارى سيقوم بوضع خطة استثمارية قصيرة المدى لن تزيد عن 5 سنوات، وتستهدف التوسع بحجم أعمال الشركة فى مصر بمجالات أخرى كالتعليم، والطب والطاقة إلى جانب مجال السياحة والخدمات الفندقية.
وكشف قطب، أن“أبوظبى للاستثمارات السياحية” تدرس أيضا ضمن خطتها التوسعية بقطاع السياحة وزيادة محفظتها الفندقية بالمقصد المصرى، اختيار أحد المبانى الحكومية التى تم إخلاؤها بوسط المدينة وإعادة تأهيلها لاستغلالها فندقيا.
يذكر أن شركة أبوظبى للاستثمارات السياحية، أعلنت ضخ استثمارات تُقدر بنحو 161 مليون دولار، وذلك عبر الاستفادة من الأراضى المرفقة بفندقى شرم الشيخ والغردقة لإقامة مشروعات بها فى مجال الضيافة والشقق الفندقية.
وقال قطب إن الاستثمارات التى أعلنت الشركة ضخها مؤخرا، ضمن القرض الذى حصلت عليه من صندوق أبوظبى للتنمية من أجل دعم الاستثمارات فى مصر. الانتهاء من تطوير 3 فنادق فى الجيزة وشرم الشيخ والغردقة خلال عامين
وأضاف أنه جارى إعادة وضع التصميمات الخاصة بالفندق الجديد المطل على الأهرامات نظرًا لموقعه المتميز حيث يقع بالقرب من منطقة المتحف الكبير، وأيضًا لتتناسب تلك التصميمات مع العلامة التجارية الخاصة به وهى“سوفيتل ليجند” والتى من المقرر أن تبرم الشركة العقود معها قريبًا.
وأوضح أن التعديلات الخاصة بتصميمات المشروع، من المقرر الانتهاء منها خلال شهرين، على أن يتم البدء فى أعمال الإنشاءات خلال شهر أبريل المقبل.
وقال إنه من المقرر الانتهاء من كافة أعمال الفندق الذى يضم نحو 302 غرفة تطل جميعها على منطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير، خلال عامين بعد ضخ استثمارات بقيمة 80 مليون دولار.
وفيما يتعلق بفندق شرم الشيخ، أوضح أنه تم استلام المرحلة الأولى من التجديدات خلال ديسمبر 2023، على أن يتم الانتهاء من أعمال التجديد بالكامل فى شهر يونيو المقبل.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تصميم الغرف الجديدة بفندق الغردقة، ومن المتوقع أن يبدأ المقاول فى أعمال التجديدات بالكامل خلال أبريل المقبل.
وأشار إلى أن شركة أبوظبى للاستثمارات السياحية تسير بخطى سريعة للغاية فى مشروعاتها، حيث تستهدف الانتهاء من الثلاث فنادق فى الجيزة وشرم الشيخ والغردقة خلال عامين فقط.
وقال قطب، إن شركة “أكور” الفرنسية ضمن أبزر شركات الإدارة العالمية والتى تتولى إدارة جميع فنادق أبوظبى للاستثمارات السياحية فى مصر حاليا.
وتعتبر“أكور” ضمن أكبر شركات الإدارة الفندقية عالميا، وتضم العديد من العلامات الكبرى تحت مظلتها من بينها فيرمونت، موفنبيك وسوفتيل، وتدير أكثر من 6500 فندقا حول العالم.
وأوضح قطب أن زيادة حصص شركات الإدارة الفندقية تتم من خلال زيادة حجم إيرادات المنشأة، وكلما ارتفع معدل الإيراد كلما حصلت شركة الإدارة على نسبة أعلى من الأرباح.
وقال إن نسبة شركة الإدارة من أرباح المنشأة الفندقي يتم وفق عملية تفاوضية وتختلف من شركة لأخرى ومن فندق لأخر بحسب طريقة الإدارة وحجم الأرباح المحققة، إلا أن النسب المتعارف عليها وفقا لعقود الإدارة تصل أقصاها لـ10% من إجمالى أرباح المنشأة.
وتوقع أن تحقق شركات الإدارة الفندقية بالمقصد المصرى زيادة فى معدلات الأرباح خلال الفترة المقبلة نتيجة تحسن المعدلات السياحية وفقا للمؤشرات الحالية.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى عودة المعدلات السياحية لمسارها الطبيعى قبل نهاية الربع الأول من العام الجديد 2024، وأن تحقق نموا أعلى مقارنة بعام 2023.
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