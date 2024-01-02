أبوظبى للاستثمارات السياحية تخطط لتطوير مشروع جديد بالعاصمة الإدارية

تستهدف شركة أبوظبى للاستثمارات السياحية التوسع بحجم أعمالها فى مصر عبر الاستثمار فى مجالات مختلفة ضمن خطتها خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقال يحيى قطب الرئيس التنفيذى للشركة، إن“أبوظبى للاستثمارات السياحية” تستهدف التوسع بمشروعاتها السياحية خلال الفترة المقبلة فى عدة مناطق جديدة، حيث تدرس إقامة مشروعا سياحيا بالعاصمة الإدارية.

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وأضاف قطب لـ”البورصة”، أن البدء فى المشروعات والتوسعات الجديدة مرهون بالانتهاء من الدراسات الخاصة بتلك المشروعات والتى من المقرر أن يعدها أحد المكاتب الاستشارية الخمسة التى تفاضل بينهم الشركة، والجارى اختياره خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح أن المكتب الاستشارى سيقوم بوضع خطة استثمارية قصيرة المدى لن تزيد عن 5 سنوات، وتستهدف التوسع بحجم أعمال الشركة فى مصر بمجالات أخرى كالتعليم، والطب والطاقة إلى جانب مجال السياحة والخدمات الفندقية.

وكشف قطب، أن“أبوظبى للاستثمارات السياحية” تدرس أيضا ضمن خطتها التوسعية بقطاع السياحة وزيادة محفظتها الفندقية بالمقصد المصرى، اختيار أحد المبانى الحكومية التى تم إخلاؤها بوسط المدينة وإعادة تأهيلها لاستغلالها فندقيا.

يذكر أن شركة أبوظبى للاستثمارات السياحية، أعلنت ضخ استثمارات تُقدر بنحو 161 مليون دولار، وذلك عبر الاستفادة من الأراضى المرفقة بفندقى شرم الشيخ والغردقة لإقامة مشروعات بها فى مجال الضيافة والشقق الفندقية.

وقال قطب إن الاستثمارات التى أعلنت الشركة ضخها مؤخرا، ضمن القرض الذى حصلت عليه من صندوق أبوظبى للتنمية من أجل دعم الاستثمارات فى مصر.

وأضاف أنه جارى إعادة وضع التصميمات الخاصة بالفندق الجديد المطل على الأهرامات نظرًا لموقعه المتميز حيث يقع بالقرب من منطقة المتحف الكبير، وأيضًا لتتناسب تلك التصميمات مع العلامة التجارية الخاصة به وهى“سوفيتل ليجند” والتى من المقرر أن تبرم الشركة العقود معها قريبًا.

وأوضح أن التعديلات الخاصة بتصميمات المشروع، من المقرر الانتهاء منها خلال شهرين، على أن يتم البدء فى أعمال الإنشاءات خلال شهر أبريل المقبل.

وقال إنه من المقرر الانتهاء من كافة أعمال الفندق الذى يضم نحو 302 غرفة تطل جميعها على منطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير، خلال عامين بعد ضخ استثمارات بقيمة 80 مليون دولار.

وفيما يتعلق بفندق شرم الشيخ، أوضح أنه تم استلام المرحلة الأولى من التجديدات خلال ديسمبر 2023، على أن يتم الانتهاء من أعمال التجديد بالكامل فى شهر يونيو المقبل.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تصميم الغرف الجديدة بفندق الغردقة، ومن المتوقع أن يبدأ المقاول فى أعمال التجديدات بالكامل خلال أبريل المقبل.

وأشار إلى أن شركة أبوظبى للاستثمارات السياحية تسير بخطى سريعة للغاية فى مشروعاتها، حيث تستهدف الانتهاء من الثلاث فنادق فى الجيزة وشرم الشيخ والغردقة خلال عامين فقط.

وقال قطب، إن شركة “أكور” الفرنسية ضمن أبزر شركات الإدارة العالمية والتى تتولى إدارة جميع فنادق أبوظبى للاستثمارات السياحية فى مصر حاليا.

وتعتبر“أكور” ضمن أكبر شركات الإدارة الفندقية عالميا، وتضم العديد من العلامات الكبرى تحت مظلتها من بينها فيرمونت، موفنبيك وسوفتيل، وتدير أكثر من 6500 فندقا حول العالم.

وأوضح قطب أن زيادة حصص شركات الإدارة الفندقية تتم من خلال زيادة حجم إيرادات المنشأة، وكلما ارتفع معدل الإيراد كلما حصلت شركة الإدارة على نسبة أعلى من الأرباح.

وقال إن نسبة شركة الإدارة من أرباح المنشأة الفندقي يتم وفق عملية تفاوضية وتختلف من شركة لأخرى ومن فندق لأخر بحسب طريقة الإدارة وحجم الأرباح المحققة، إلا أن النسب المتعارف عليها وفقا لعقود الإدارة تصل أقصاها لـ10% من إجمالى أرباح المنشأة.

وتوقع أن تحقق شركات الإدارة الفندقية بالمقصد المصرى زيادة فى معدلات الأرباح خلال الفترة المقبلة نتيجة تحسن المعدلات السياحية وفقا للمؤشرات الحالية.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى عودة المعدلات السياحية لمسارها الطبيعى قبل نهاية الربع الأول من العام الجديد 2024، وأن تحقق نموا أعلى مقارنة بعام 2023.