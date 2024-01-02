للمرة الأولى منذ 2003 الولايات المتحدة تتجاوز الصين كأكبر سوق لصادرات كوريا الجنوبية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية الموجهة للولايات المتحدة لتتجاوز نظيرتها المتجهة للصين خلال ديسمبر المنصرم، وذلك للمرة الأولى في عقدين زمنيين.
وحسب بيانات وزارة التجارة الكورية الصادرة أمس الإثنين، فإن الدولة صدرت سلعًا بقيمة 11.3 مليار دولار للولايات المتحدة في ديسمبر، مقارنة مع صادرات قيمتها 10.9 مليار دولار للصين.
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ورغم ذلك إلا أن الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بفارق كبير، نظرًا لحجم واردات سيول من بكين.
وبشكل عام، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 5.1% في ديسمبر على أساس سنوي، لتواصل بذلك صعودها للشهر الثالث على التوالي، بينما تراجعت الواردات 10.8%، ليتسع الفائض التجاري إلى 4.5 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN02012024000202011048ID1107675860
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