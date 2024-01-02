البنك الدولى: هل انتهى الهلع من موجات التضخم العالية؟

MENAFN - Al-Borsa News) أدت سلسلة الصدمات السلبية التي حدثت على مدى السنوات الأربع الماضية، للشعور بالهلع من موجات تضخم عالية في حقبة ما بعد جائحة كورونا. وبعد الانهيار العالمي في بداية الجائحة أوائل عام 2020، بدأ التضخم العالمي، الارتفاع في وقت لاحق من العام مع انتعاش الطلب، وزيادة الاختناقات في جانب العرض، وارتفاع أسعار النفط.

وزاد ارتفاع التضخم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية وتعطل الإمدادات مجددًا، ومنذ يوليو2022، بدأ التضخم العالمي في التراجع على نحو مطرد.

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وتشير توقعات الخبراء، وتوقعات التضخم المستندة إلى الأسواق المالية، واستطلاعات المستهلكين، والتقديرات المستندة لنماذج محددة، إلى الاتجاه نفسه، ألا وهو تراجع التضخم العالمي.

وبناء على هذا التوافق في الآراء، تتوقع الأسواق المالية الآن، أن تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة في النصف الأول من 2024، وبناءً عليه، هل انتهى الهلع من موجات التضخم العالية؟.

تشير الرسائل من البنوك المركزية الرئيسية ، الشهر قبل الماضي إلى إجابات متباينة، فقد أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تحول محتمل في مواقفه وسياساته، مما جعل مسار أسعار الفائدة أقرب إلى توقعات السوق.

لكن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا تمسكا بمواقفهما السابقة، مشيرين إلى أن التحول في مواقفهما وسياستهما لن يكون ممكنا إلا إذا ظهرت أدلة موثوقة على استمرار تراجع معدلات التضخم.

لكن ثمة أسباب تدعو إلى التفاؤل. وثمة عوامل كثيرة يجب أن تؤدي إلى مزيد من الانخفاض في التضخم العالمي خلال الأشهر المقبلة، وسيكون هذا التوقع مشفوعا بحذر إلى أن يحدث ذلك.

ولا تزال هناك بعض المخاطر التي يمكن أن تؤخر تراجع التضخم أو تزيد ضغوط الأسعار.

تشير جميع العوامل الأساسية للتضخم إلى أن التضخم العالمي يجب أن يتراجع في الأشهر المقبلة نظراً لأن الطلب العالمي آخذ في الانخفاض، فضلاً عن تراجع تعطل الإمدادات، وانخفاض أسعار السلع الأولية، وبقاء السياسات النقدية المتشددة.

والتضخم متزامن وشائع بدرجة كبيرة بين البلدان، ما يعني ضمنا أن هذه العوامل ستؤدي على الأرجح إلى خفض معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يتراجع الطلب العالمي في السنة القادمة في ظل تشديد الأوضاع المالية، وضعف التجارة العالمية، ومحدودية المساندة المالية.

وتمثل العوامل المرتبطة بالطلب العالمي نحو 30% من التباين في معدلات التضخم، ومع تباطؤ النشاط العالمي، سيتضاءل أثر هذه العوامل، المرتبطة بالطلب، على التضخم، ومن المتوقع أيضاً أن يسهم تراجع الضغوط على جانب العرض عالمياً في انخفاض التضخم العالمي.

وقد تراجعت هذه الضغوط في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية بسبب الضعف واسع النطاق في تجارة السلع وتراجع تعطل الإمدادات التي حدثت في وقت الجائحة. ورغم أن أسواق العمل لا تزال محدودة، فقد تراجعت فرص العمل الشاغرة تدريجياً، وكان نمو الأجور متواضعاً بشكل عام في الولايات المتحدة وبعض بلدان الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وبعد أن انخفضت أسعار النفط بنسبة 17%

العام الماضي 2023، من المتوقع أن تواصل الانخفاض في

2024 إذ يؤدي ضعف النمو العالمي إلى خفض الضغوط على جانب الطل، وتلعب أسعار النفط دوراً غاية في الأهمية في زيادة التضخم العام العالمي.

وظهر ذلك بوضوح من خلال المستجدات والتطورات التي أعقبت الجائحة. والواقع أن تحركات أسعار النفط تمثل نحو 40% من التقلبات في معدلات التضخم.

وستظل السياسة النقدية المتشددة قائمة في بلدان الاقتصادات الكبرى لضمان عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة للبنوك المركزية.

ورغم الانخفاض الأخير في موجات التضخم، شددت البنوك المركزية الرئيسة الثلاثة، على عزمها الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة، إلى أن ترى أدلة وشواهد مقنعة

باختفاء ضغوط الأسعار، وقد أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في عام 2024.

والمعنى الضمني هو أنه حتى إذا بدأت البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة، فإنها ستبقيها مرتفعة على نحو يكفي لدفع ضغوط الأسعار إلى الانخفاض. ومن المتوقع أن تؤدي الآثار المستمرة والتالية لأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة إلى إضعاف النشاط العالمي، وهذا يزيد من تخفيف آثار القوى التضخمية في الأشهر المقبلة.

لكن ثمة سببان رئيسان على الأقل يلزمانا بتوخي الحذر بشأن وتيرة تراجع التضخم في المستقبل، وهما احتمال حدوث صدمة تضخمية ناجمة عن التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التي أبقت التضخم الأساسي مرتفعاً.

ولا تزال البنوك المركزية قلقة بشأن ما إذا كان بإمكانها خفض معدلات التضخم إلى مستوياتها المستهدفة دون التسبب في تراجع حاد في النشاط.

وكان انخفاض معدل التضخم الأساسي العالمي أقل من تراجع معدل التضخم العام على مدى الأربعة عشر شهراً الماضية، وأدى استمرار ضغوط الأسعار على مستوى الخدمات، مدفوعة بقوة الطلب، إلى الحد من تراجع معدلات التضخم الأساسي.

وفي المرحلة المقبلة، يجب أن يستمر انخفاض تضخم الأسعار الأساسية لإقناع البنوك المركزية بأنه تم إحكام السيطرة على الضغوط التضخمية. ومن المرجح أن يتطلب ذلك مزيداً من ترشيد الطلب، خصوصا على الخدمات، ناهيك عن أسواق العمل التي تشهد مراحل ضعف.

وكانت التوترات الجيوسياسية من القوى التضخمية الخطيرة على مدى عشرات السنين. وقد يكون الصراع الذي شهدته الآونة الأخيرة في الشرق الأوسط-في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا – محركاً رئيساً آخر للتضخم بسبب زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية.

ورغم أن أثره محدود حتى الآن، فإن تصاعده يمكن أن يؤدي إلى زيادة حادة في أسعار النفط حيث تنتج المنطقة نحو 30% من النفط العالمي، وعندما ترتفع أسعار النفط بنسبة 10%، يزداد معدل التضخم العالمي بواقع 0.35% خلال عام.

ويمكن أن تؤثر هذه الزيادة في أسعار النفط أيضاً على التضخم الأساسي، إذا كانت هناك تأثيرات كبيرة للجولة الثانية على الأجور وتكاليف الإنتاج الأوسع نطاقاً، وزادت توقعات التضخم.

ورغم تراجع التضخم على مستوى العالم خلال العام الماضي، فإنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف في ثلثي البلدان التي تستهدف خفض معدلاته.

ويتوقع الخبراء أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف في أكثر من 50% من هذه البلدان في العام المقبل.

وانخفض معدل التضخم في العديد من بلدان الاقتصادات النامية خلال العامين الماضيين، لكنه لا يزال عند مستوى الخانتين في أكثر من 20% من بلدان هذه الاقتصادات.

ومن غير المرجح أن تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد حتى تقتنع بأن معدل التضخم يعود إلى المستويات المستهدفة على نحو ثابت.

وهذا يعني أن السياسة النقدية ستظل متشددة، ويمكن أن تؤدي الاضطرابات المحتملة في أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد إلى إطالة أمد المعضلة التي تواجه حالياً العديد من البنوك المركزية، وهي كيف يمكن خفض معدل التضخم لتحقيق المستوى المستهدف وضبط إيقاع الهبوط الهادئ.

والانخفاض الأخير في معدل التضخم علامة مبشرة، ولكن من السابق لأوانه الاحتفاء بذلك. ولا تزال هناك مخاطر يمكن أن تبطئ تراجع معدلات التضخم أو تدفعها إلى الارتفاع. ونظراً لأن معدلات التضخم تتزامن على مستوى العالم، فإن عودة معدلات التضخم إلى الزيادة في بلدان الاقتصادات المتقدمة يمكن أن تضر أيضاً ببلدان الاقتصادات النامية.

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