((الأوفر برايس)) على ((تويوتا فورتشنر)) يصل لمليون جنيه خلال 2023

شهد سوق السيارات العام الماضى تفاقم أزمة الأوفر برايس، حيث وصلت قيمته ذروتها على طرازات (( تويوتا فورتشنر )) موديل 2024 بنحو مليون جنيه مع نهاية 2023، فيما سجلت السيارة ((بى واى دى)) أقل زيادة فوق سعرها الرسمى من الوكيل بنحو 20 ألف جنيه.

وتقدم السيارة ((تويوتا فورتشنر)) موديل 2024، عبر ثلاث فئات من التجهيزات والكماليات بأسعار رسمية لتسجل الفئة الأولى ((سمارت)) بنحو 2.5 مليون جنيه، والفئة الثانية ((إليجانس)) بسعر 2.8 مليون جنيه، بينما الفئة الثالثة ((سبورت)) بـ 3 ملايين جنيه.

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وتتوفر أسعار سيارات ((بى واى دى F3)) موديل 2024، الفئة الأولى ناقل حركة يدوى ((M/T)) نحو 550 ألف جنيه، والفئة الثانية أوتوماتيك ((A/T)) بسعر 635 ألف جنيه، وفقا للقائمة السعرية الصادرة من قبل الوكيل المحلى.

ويقصد بظاهرة ((الأوفر برايس)) هو مبلغ إضافى يتم تحصيله على السعر الرسمى للسيارات المباعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء، دون الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يشهد فيه سوق السيارات نقصًا كبيرًا فى أعداد الكميات المطروحة والموردة من جانب الوكيل المحلى بسبب أزمة الدولار.

وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن طراز ((تويوتا فورتشنر)) شهد فرض زيادات سعرية غير رسمية على وصلت إلى مليون جنيه فى السيارة الواحدة، وذلك بهدف محاولة جنى المزيد من المكاسب، والحفاظ على الأرباح، خاصة فى ظل حالة الركود التى تشهدها مبيعات سوق السيارات حاليًا.

أشار ((زيتون)) إلى أن الزيادات السعرية المتتالية التى أقرها وكلاء وموزعو السيارات أصابت مبيعات سوق السيارات بالركود، وفقد شريحة كبيرة من المستهلكين القدرة على شراء سيارة جديدة أو إمكانية تنفيذ السيارات لصالح برامج الإحلال بسبب ارتفاع الأسعار.

ومن جانبه، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن الزيادات السعرية التى يشهدها سوق السيارات، وصلت إلى أرقام قياسية، ويرجع ذلك إلى رسوم الأرضيات التى تحملتها الشركات المستوردة نظير احتجاز السيارات بالموانئ، بالإضافة إلى ارتفاع قيم التشغيل.

أشار ((سعد)) إلى أن تحرير سعر الصرف لعدة مرات متتالية، وتفاقم أزمة سعر الدولار بالسوق الموازى، أحد أهم الأسباب فى زيادة الأسعار سواء على مستوى التسعير الرسمى من الوكيل او حتى على قيمة الأوفر برايس المطلوب.

أضاف أن السيارات التى يتم تجميعها محلياً، شهدت أيضاً زيادات سعرية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مكونات الصناعة المستوردة بالدولار من الخارج.