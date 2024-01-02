أمان تنتهي من الإصدار الأول لسندات توريق بـ1.14 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن انتهاء شركة أمان للتوريق“التابعة” من الإصدار الثالث ضمن البرنامج الأول لسندات التوريق بقيمة 1.146 مليار جنيه من خلال“أمان للخدمات المالية وأمان للتمويل الاستهلاكي”.
وأوضحت الشركة، أن الإصدار الثالث مكون من 4 شرائح بأجال زمنية متنوعة تتراوح بين قصيرة ومتوسطة الأجل.
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وقالت إنه يعد الأكبر في تاريخ راية وشركاتها التابعة لتخطيه قيمة المليار جنيه لأول مرة منذ بدء الشركة عمليات إصدار سندات توريق في 2019.
وكانت رفعت شركة أمان القابضة رأس المال بقيمة 450 مليون جنيه إلى 1.65 مليار جنيه، بما يساهم في توسيع نطاق خدمات الشركة وتطوير الحلول المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية؛ دعماً لعملية التحول الرقمي وتعزيزاً لمكانتها في السوق المصري.
وقال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بأمان القابضة، إن الزيادة في رأس المال في تعزيز رؤوس الأموال للشركات التابعة، حيث نوجه زيادة رأس المال بمقدار 150 مليون جنيه لشركة أمان للخدمات المالية.
وأضاف أنه سيتم توجيه 100 مليون جنيه لشركة أمان للتمويل الاستهلاكي، 50 مليون جنيه لشركة أمان للدفع الإلكتروني، 70 مليون جنية لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، إضافة إلى 80 مليون جنيه للاستثمار في المملكة العربية السعودية.
وتعكس الخطوة الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة من قبل المستثمرين، بما يبرهن على التزامها نحو عملائها ويدفعها لتوجيه استثماراتها نحو توفير المزيد من المنتجات والخدمات ذات جودة عالية.
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