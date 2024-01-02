أمان تنتهي من الإصدار الأول لسندات توريق بـ1.14 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن انتهاء شركة أمان للتوريق“التابعة” من الإصدار الثالث ضمن البرنامج الأول لسندات التوريق بقيمة 1.146 مليار جنيه من خلال“أمان للخدمات المالية وأمان للتمويل الاستهلاكي”.

وأوضحت الشركة، أن الإصدار الثالث مكون من 4 شرائح بأجال زمنية متنوعة تتراوح بين قصيرة ومتوسطة الأجل.

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وقالت إنه يعد الأكبر في تاريخ راية وشركاتها التابعة لتخطيه قيمة المليار جنيه لأول مرة منذ بدء الشركة عمليات إصدار سندات توريق في 2019.

وكانت رفعت شركة أمان القابضة رأس المال بقيمة 450 مليون جنيه إلى 1.65 مليار جنيه، بما يساهم في توسيع نطاق خدمات الشركة وتطوير الحلول المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية؛ دعماً لعملية التحول الرقمي وتعزيزاً لمكانتها في السوق المصري.

وقال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بأمان القابضة، إن الزيادة في رأس المال في تعزيز رؤوس الأموال للشركات التابعة، حيث نوجه زيادة رأس المال بمقدار 150 مليون جنيه لشركة أمان للخدمات المالية.

وأضاف أنه سيتم توجيه 100 مليون جنيه لشركة أمان للتمويل الاستهلاكي، 50 مليون جنيه لشركة أمان للدفع الإلكتروني، 70 مليون جنية لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، إضافة إلى 80 مليون جنيه للاستثمار في المملكة العربية السعودية.

وتعكس الخطوة الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة من قبل المستثمرين، بما يبرهن على التزامها نحو عملائها ويدفعها لتوجيه استثماراتها نحو توفير المزيد من المنتجات والخدمات ذات جودة عالية.