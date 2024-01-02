صعود الأسهم الأوروبية في المستهل قبيل صدور بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت مكاسب على الصعيدين السنوي والفصلي في آخر جلسات عام 2023، في ظل تفاؤل المستثمرين إزاء احتمالات انتهاء دورة التشديد النقدي خلال العام الجديد.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.38% إلى 480 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع النفط والغاز 1.3%.
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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.17% إلى 7746 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.59% إلى 16849 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.45% إلى 7576 نقطة.
وأظهرت بيانات صدرت عن اتحاد التجزئة البريطاني اليوم، تباطؤ تضخم أسعار الغذاء في المملكة المتحدة إلى 6.7% في ديسمبر، بعد أن بلغ 7.7% في نوفمبر، ليسجل أدنى مستوى له منذ يونيو من عام 2022.
وتترقب الأسواق اليوم، صدور قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو عن شهر ديسمبر، وسط توقعات استقراره دون تغيير عند 44.2 نقطة.
المصدر:
MENAFN02012024000202011048ID1107675856
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