صعود الأسهم الأوروبية في المستهل قبيل صدور بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت مكاسب على الصعيدين السنوي والفصلي في آخر جلسات عام 2023، في ظل تفاؤل المستثمرين إزاء احتمالات انتهاء دورة التشديد النقدي خلال العام الجديد.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.38% إلى 480 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع النفط والغاز 1.3%.

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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.17% إلى 7746 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.59% إلى 16849 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.45% إلى 7576 نقطة.

وأظهرت بيانات صدرت عن اتحاد التجزئة البريطاني اليوم، تباطؤ تضخم أسعار الغذاء في المملكة المتحدة إلى 6.7% في ديسمبر، بعد أن بلغ 7.7% في نوفمبر، ليسجل أدنى مستوى له منذ يونيو من عام 2022.

وتترقب الأسواق اليوم، صدور قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو عن شهر ديسمبر، وسط توقعات استقراره دون تغيير عند 44.2 نقطة.

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