البورصة ترتفع 0.67% بتداولات 543 مليون جنيه في المستهل

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط صافى مشتريات من المستثمرين الأفراد

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.67 % ليصل إلى مستوى 25059.89 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.39 % ليصل إلى مستوى 5549.24 نقطة.

موضوعات“أمان” تنتهي من الإصدار الأول لسندات توريق بـ1.14 مليار جنيه عمومية“المجموعة المتكاملة” تُقر تعديل النظام الأساسي وتمويل فرع السعودية “سى أى كابيتال” تصدر سندات توريق بقيمة 3.18 مليار جنيه

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.25 % ليصل إلي مستوى 7978.65 نقطة، و ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.66 % ليصل لمستوى 30379.74نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 542.9 مليون جنيه، من خلال تداول 216.7 مليون سهم، بتنفيذ 24.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 186 شركة مقيدة، ارتفع منها 83 سهمًا، وتراجع 14 سهم، في حين لم تتغير أسعار 89 سهم آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.73 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو البيع بصافي تعاملات بقيمة 11.3 مليون جنيه، و181.2 ألف جنيه على التوالى، فيما اتجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات بقيمة 11.5 مليون جنيه.