15% زيادة في صادرات أوكرانيا من المنتجات الزراعية بـ2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن نادي الأعمال الزراعية الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا صدرت في عام 2023 الماضي 67.5 مليون طن من مختلف أنواع المنتجات الزراعية، وهو ما يزيد بنسبة 15% عن نفس الفترة من عام 2022، وفقا للتقديرات الأولية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية عن النادي قوله“إن المصدرين الأوكرانيين للمنتجات الزراعية واجهوا في 2023 عددا من العقبات بعدما أبطأ الجانب الروسي عمل ممر الحبوب ثم انسحب من مبادرة الحبوب، ونتيجة للقصف الروسي، تضررت البنية التحتية لموانئ أوديسا البحرية والموانئ النهرية على نهر الدانوب، وحظرت الدول الأوروبية المجاورة تصدير وعبور المنتجات الزراعية الأوكرانية كما أغلق المتظاهرون نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا”.

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وأضاف البيان“أنه على الرغم من هذه القيود، زادت صادرات المنتجات الزراعية من الناحية المادية عام 2023، ومع ذلك، وفقا للتقديرات، فإن الإيرادات من الصادرات الزراعية عام 2023 وصلت إلى 21.9 مليار دولار، وهو أقل بنسبة 8% عن العام الماضي”.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض كان بسبب انخفاض أسعار جميع أنواع المنتجات الزراعية تقريبا مقارنة بعام 2022 السابق الذي كان العام الأكثر ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية في العالم.

في الوقت نفسه، فإن المستوى الحالي للصادرات لا يكفي لتصدير محصول 2023، وإذا استمرت الوتيرة الحالية، فهناك مخاطر من أن يكون لدى أوكرانيا مخزونات كبيرة مرحلة من محاصيل الحبوب، مع بداية موسم الحصاد المقبل، بحسب البيان.

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