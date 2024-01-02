15% زيادة في صادرات أوكرانيا من المنتجات الزراعية بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن نادي الأعمال الزراعية الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا صدرت في عام 2023 الماضي 67.5 مليون طن من مختلف أنواع المنتجات الزراعية، وهو ما يزيد بنسبة 15% عن نفس الفترة من عام 2022، وفقا للتقديرات الأولية.
ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية عن النادي قوله“إن المصدرين الأوكرانيين للمنتجات الزراعية واجهوا في 2023 عددا من العقبات بعدما أبطأ الجانب الروسي عمل ممر الحبوب ثم انسحب من مبادرة الحبوب، ونتيجة للقصف الروسي، تضررت البنية التحتية لموانئ أوديسا البحرية والموانئ النهرية على نهر الدانوب، وحظرت الدول الأوروبية المجاورة تصدير وعبور المنتجات الزراعية الأوكرانية كما أغلق المتظاهرون نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا”.
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وأضاف البيان“أنه على الرغم من هذه القيود، زادت صادرات المنتجات الزراعية من الناحية المادية عام 2023، ومع ذلك، وفقا للتقديرات، فإن الإيرادات من الصادرات الزراعية عام 2023 وصلت إلى 21.9 مليار دولار، وهو أقل بنسبة 8% عن العام الماضي”.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض كان بسبب انخفاض أسعار جميع أنواع المنتجات الزراعية تقريبا مقارنة بعام 2022 السابق الذي كان العام الأكثر ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية في العالم.
في الوقت نفسه، فإن المستوى الحالي للصادرات لا يكفي لتصدير محصول 2023، وإذا استمرت الوتيرة الحالية، فهناك مخاطر من أن يكون لدى أوكرانيا مخزونات كبيرة مرحلة من محاصيل الحبوب، مع بداية موسم الحصاد المقبل، بحسب البيان.
المصدر:
MENAFN02012024000202011048ID1107675853
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