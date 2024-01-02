البيئة: دخل المحميات الطبيعية يرتفع بنسبة 160% خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، عن ارتفاع إجمالي دخل المحميات الطبيعية خلال عام 2023 بنسبة 160%، مقارنة بعام 2022.
وأضافت أن ذلك يعكس نجاح جهود الوزارة في دعم الاستثمارات بالقطاع البيئي، وخاصة داخل المحميات لتوفير خدمات متنوعة تمكن الزوار من عيش تجربة سياحية فريدة ترتقي للمستويات العالمية وتتوافق مع طبيعة المحميات وترابطها بالتراث الثقافي والبيئي وحمايته.
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جاء ذلك خلال استعراض وزيرة البيئة تقرير إنجازات الوزارة وقطاعاتها المختلفة وجهودها كمحفز للاستثمار خلال عام 2023.
وأكدت وزيرة البيئة، أن قطاع حماية الطبيعة خلال عام 2023 شهد تنفيذ العديد من الأعمال والتي تمت على عدة محاور أساسية، تضمنت: تطوير البنية التحتية بالمحميات ورصد وتصنيف حالة الأنظمة البيئية لحماية التنوع البيولوجي وأخيراً دعم السياحة البيئية، وشمل كل محور العديد من البرامج والأنشطة التي تنفذ للمرة الأولى على المستوى الوطني.
وأوضحت أن أعمال تطوير البنية الأساسية بالمحميات الطبيعية لدعم الاستثمار، شملت هذا العام العديد من الجهود، من أهمها بدء أعمال تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، لتنفيذ مشروع إنشاء 51 وحدة سكنية للسكان المحليين بقرية الغرقانة، لتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، كذلك الانتهاء من رفع كفاءة مركزي زوار محمية نبق ورأس محمد والانتهاء من تنفيذ أعمال تجديد وإعادة تأهيل مسارات جبل موسى بمحمية سانت كاترين، بالإضافة إلى افتتاح نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة، كأحد المرافق الضرورية لإدارة المحميات لتقديم خدمات التوعية البيئية والتعريف بالموارد الطبيعية بالمحميات وخصائصها وكيفية التعامل معها وتلبية حاجاتها الأساسية من المعلومات التعريفية حول القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر .
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