البيئة: دخل المحميات الطبيعية يرتفع بنسبة 160% خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، عن ارتفاع إجمالي دخل المحميات الطبيعية خلال عام 2023 بنسبة 160%، مقارنة بعام 2022.

وأضافت أن ذلك يعكس نجاح جهود الوزارة في دعم الاستثمارات بالقطاع البيئي، وخاصة داخل المحميات لتوفير خدمات متنوعة تمكن الزوار من عيش تجربة سياحية فريدة ترتقي للمستويات العالمية وتتوافق مع طبيعة المحميات وترابطها بالتراث الثقافي والبيئي وحمايته.

موضوعاتوزير المالية يوجه بضرورة التوسع في الحلول الضريبية الذكية ((الأوفر برايس)) على ((تويوتا فورتشنر)) يصل لمليون جنيه خلال 2023 “أبوظبى للاستثمارات السياحية” تخطط لتطوير مشروع جديد بالعاصمة الإدارية

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة البيئة تقرير إنجازات الوزارة وقطاعاتها المختلفة وجهودها كمحفز للاستثمار خلال عام 2023.

وأكدت وزيرة البيئة، أن قطاع حماية الطبيعة خلال عام 2023 شهد تنفيذ العديد من الأعمال والتي تمت على عدة محاور أساسية، تضمنت: تطوير البنية التحتية بالمحميات ورصد وتصنيف حالة الأنظمة البيئية لحماية التنوع البيولوجي وأخيراً دعم السياحة البيئية، وشمل كل محور العديد من البرامج والأنشطة التي تنفذ للمرة الأولى على المستوى الوطني.

وأوضحت أن أعمال تطوير البنية الأساسية بالمحميات الطبيعية لدعم الاستثمار، شملت هذا العام العديد من الجهود، من أهمها بدء أعمال تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، لتنفيذ مشروع إنشاء 51 وحدة سكنية للسكان المحليين بقرية الغرقانة، لتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، كذلك الانتهاء من رفع كفاءة مركزي زوار محمية نبق ورأس محمد والانتهاء من تنفيذ أعمال تجديد وإعادة تأهيل مسارات جبل موسى بمحمية سانت كاترين، بالإضافة إلى افتتاح نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة، كأحد المرافق الضرورية لإدارة المحميات لتقديم خدمات التوعية البيئية والتعريف بالموارد الطبيعية بالمحميات وخصائصها وكيفية التعامل معها وتلبية حاجاتها الأساسية من المعلومات التعريفية حول القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر .