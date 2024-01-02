10 آلاف مريض سرطان في غزة يعيشون ظروفا غير انسانية وبدون أدوية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أكّد مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني للسرطان د.صبحي سكيك، عدم توفر أي نوع من الأدوية الخاصة لعلاج السرطان في قطاع غزة، بعد خروج المستشفى الوحيد قسرًا عن الخدمة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى وجود 10 آلاف مريض سرطان يعانون من ظروف قاهرة وغير إنسانيّة.

ولفت إلى رفع ما يزيد عن 2200 تحويلة لمرضى السرطان للعلاج بالخارج، مضيفًا "سافر عدد منهم لبعض الدول الشقيقة".

وطالب سكيك العالم الحرّ بضرورة وقف العدوان على قطاع غزة والإسراع في مغادرة المرضى وضمان توفير العلاج لهم.

ونادى كافة الدول خاصة الجمهورية التركيّة حكومةً وشعبًا بضرورة إعادة تشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الذي يعتبر الملاذ الوحيد لمرضى السرطان بقطاع غزة.

وفي 30 أكتوبر الماضي، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الصداقة التركي وأخرجته عن الخدمة ضمن عدوانها الممنهج ضد المنظومة الصحية في قطاع غزة.