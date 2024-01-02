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الاحتلال يجرف أراضي ويقتلع أشجارا ويعتقل مواطنين في بيت صفافا جنوب القدس

1/2/2024 4:14:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار في قرية بيت صفافا، جنوب القدس المحتلة.

وقال شهود عيان لمراسل الوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافتان اقتحمت أرضا زراعية لعائلة عليان في قرية بيت صفافا، وشرعت بتجريفها واقتلاع أشجار زيتون في محيط منازل العائلة، تمهيدا لشق شارع استعماري.

وأوضحت أم محمد عليان أن مساحة الأرض المستهدفة تبلغ 20 دونما، وتحاول سلطات الاحتلال منذ زمن السيطرة عليها لصالح مستعمرة "جفعات هماتوس" المقامة على أراضي بيت صفافا.

وأضافت أن سلطات الاحتلال حاولت استصدار قرارات من المحاكم للاستيلاء على الأرض إلا أنها فشت، واليوم جاءت للاستيلاء عليها بالقوة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أحد منازل عائلة عليان الموجود في الأرض المستهدفة، واعتدت بالضرب على عدد من الشبان، واعتقلت اثنين منهم، وهما: أحمد عليان (48 عاما)، وموسى عليان (36 عاما).

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