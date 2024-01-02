الاحتلال يجرف أراضي ويقتلع أشجارا ويعتقل مواطنين في بيت صفافا جنوب القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار في قرية بيت صفافا، جنوب القدس المحتلة.
وقال شهود عيان لمراسل الوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافتان اقتحمت أرضا زراعية لعائلة عليان في قرية بيت صفافا، وشرعت بتجريفها واقتلاع أشجار زيتون في محيط منازل العائلة، تمهيدا لشق شارع استعماري.
وأوضحت أم محمد عليان أن مساحة الأرض المستهدفة تبلغ 20 دونما، وتحاول سلطات الاحتلال منذ زمن السيطرة عليها لصالح مستعمرة "جفعات هماتوس" المقامة على أراضي بيت صفافا.
وأضافت أن سلطات الاحتلال حاولت استصدار قرارات من المحاكم للاستيلاء على الأرض إلا أنها فشت، واليوم جاءت للاستيلاء عليها بالقوة.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أحد منازل عائلة عليان الموجود في الأرض المستهدفة، واعتدت بالضرب على عدد من الشبان، واعتقلت اثنين منهم، وهما: أحمد عليان (48 عاما)، وموسى عليان (36 عاما).
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