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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع في جنوب لبنان وسقوط صاروخ بشلومي

1/2/2024 4:14:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN-أطلقت مسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، غارتين جويتين على بلدة مارون الراس جنوب لبنان.


وأُطلق صاروخان مضادان للدروع نحو بلدة شلومي في الجليل الغربي انفجر أحدهما بجانب مبنى وسجّلت أضرار مادية ولم تُسجّل إصابات وفقا لتقارير إسرائيلية، وردّ الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي على مصدر إطلاق النار.

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن "قصفا مدفعيا معاديا، استهدف منطقة تلال سدانة بين شبعا وكفرشوبا".

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