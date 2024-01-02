جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع في جنوب لبنان وسقوط صاروخ بشلومي

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-أطلقت مسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، غارتين جويتين على بلدة مارون الراس جنوب لبنان.
وأُطلق صاروخان مضادان للدروع نحو بلدة شلومي في الجليل الغربي انفجر أحدهما بجانب مبنى وسجّلت أضرار مادية ولم تُسجّل إصابات وفقا لتقارير إسرائيلية، وردّ الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي على مصدر إطلاق النار.
وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن "قصفا مدفعيا معاديا، استهدف منطقة تلال سدانة بين شبعا وكفرشوبا".
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