عدوان إسرائيلي يستهدف ريف دمشق

MENAFN - Palestine News Network ) دمشق/PNN-نفذ سلاح الجو الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدوانا جويا على عدد من النقاط في ريف العاصمة دمشق، حيث أسفرت الغارات عن بعض الأضرار المادية.





و نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق، وأسفر العدوان عن حدوث بعض الأضرار المادية".





والسبت الماضي، قالت وزارة الدفاع السورية في بيان، إن إسرائيل استهدفت مدينة حلب بضربة جوية تسببت في وقوع بعض "الخسائر المادية" هناك.





وجاء في البيان أن إسرائيل نفذت "عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا عددا من النقاط جنوب مدينة حلب".





وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن 6 صواريخ إسرائيلية استهدفت مزارع بين قريتي الذهبية والشيخ سعيد في منطقة مطار النيرب العسكري التي يتواجد فيها مستودعات ومقرات للميليشيات الإيرانية، كما سقط صاروخ في منطقة مطار حلب الدولي والنيرب العسكري؛ دون حدوث أضرار بالمطار.





والأسبوع الماضي، قتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني في سورية جراء ضربة جوية إسرائيلية قرب دمشق.





وأوردت وكالة تسنيم "قتل السيد رضي موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سورية إثر الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف منطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة دمشق".