عدوان إسرائيلي يستهدف ريف دمشق

(MENAFN
- Palestine News Network )
دمشق/PNN-نفذ سلاح الجو الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدوانا جويا على عدد من النقاط في ريف العاصمة دمشق، حيث أسفرت الغارات عن بعض الأضرار المادية.
و نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق، وأسفر العدوان عن حدوث بعض الأضرار المادية".
والسبت الماضي، قالت وزارة الدفاع السورية في بيان، إن إسرائيل استهدفت مدينة حلب بضربة جوية تسببت في وقوع بعض "الخسائر المادية" هناك.
وجاء في البيان أن إسرائيل نفذت "عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا عددا من النقاط جنوب مدينة حلب".
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن 6 صواريخ إسرائيلية استهدفت مزارع بين قريتي الذهبية والشيخ سعيد في منطقة مطار النيرب العسكري التي يتواجد فيها مستودعات ومقرات للميليشيات الإيرانية، كما سقط صاروخ في منطقة مطار حلب الدولي والنيرب العسكري؛ دون حدوث أضرار بالمطار.
والأسبوع الماضي، قتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني في سورية جراء ضربة جوية إسرائيلية قرب دمشق.
وأوردت وكالة تسنيم "قتل السيد رضي موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سورية إثر الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف منطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة دمشق".
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