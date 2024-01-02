الاحتلال يعدم أسيرًا من غزة بعد ساعات من اعتقاله

(MENAFN
- Palestine News Network )
غلاف غزة/PNN- كشفت وسائل إعلام عبرية أن جنديًّا إسرائيليا أعدم أسيرًا فلسطينيًّا بعد ساعات من اعتقاله في قطاع غزة.
وادعت الشرطة العسكرية الإسرائيلية، أمس الإثنين، أنها فتحت تحقيقا بشأن قتل جندي إسرائيلي لأسير فلسطيني كان من المفترض أن يحرسه.
ووفق وسائل إعلام عبرية؛ فإن القوات الإسرائيلية اعتقلت الفلسطيني في قطاع غزة مساء الأحد، وبعد استجوابه من المحققين الإسرائيليين، سلم إلى جندي لحراسته، ولكنه“أطلق النار على الأسير الفلسطيني وقتله”.
وزعم الجندي الإسرائيلي أن الأسير الفلسطيني“هاجمه” وبالتالي قتله؛ لأنه“شعر بالخطر”، وفق ما أوردت قناة“كان” الإسرائيلية.
وزعم جيش الاحتلال أنه“في أعقاب المعلومات الأولية التي قُدِّمَت، فتحت الشرطة العسكرية تحقيقاً بشأن ظروف إطلاق النار”.
ومساء أمس، أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد الأسير عبد الرحمن باسم البحش (23 عامًا) من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، في سجن مجدو.
وقالت الهيئتان الحقوقيتان في بيانٍ مشترك، وصل المركز الفلسطيني للإعلام: إن إدارة سجون الاحتلال نفّذت عملية اغتيال جديدة بحقّ الأسير البحش من نابلس في سجن مجدو.
ووفقًا للبيان، فإن الأسير البحش معتقل منذ تاريخ 31 أيار/ مايو 2022، ومحكوم بالسّجن لمدة 35 شهرًا، ليكون هو الشهيد الأول للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال في أول يوم من عام 2024، والشهيد السابع في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023.
MENAFN02012024000205011050ID1107675824
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.