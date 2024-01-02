الاحتلال يعدم أسيرًا من غزة بعد ساعات من اعتقاله

MENAFN - Palestine News Network ) غلاف غزة/PNN- كشفت وسائل إعلام عبرية أن جنديًّا إسرائيليا أعدم أسيرًا فلسطينيًّا بعد ساعات من اعتقاله في قطاع غزة.





وادعت الشرطة العسكرية الإسرائيلية، أمس الإثنين، أنها فتحت تحقيقا بشأن قتل جندي إسرائيلي لأسير فلسطيني كان من المفترض أن يحرسه.





ووفق وسائل إعلام عبرية؛ فإن القوات الإسرائيلية اعتقلت الفلسطيني في قطاع غزة مساء الأحد، وبعد استجوابه من المحققين الإسرائيليين، سلم إلى جندي لحراسته، ولكنه“أطلق النار على الأسير الفلسطيني وقتله”.





وزعم الجندي الإسرائيلي أن الأسير الفلسطيني“هاجمه” وبالتالي قتله؛ لأنه“شعر بالخطر”، وفق ما أوردت قناة“كان” الإسرائيلية.





وزعم جيش الاحتلال أنه“في أعقاب المعلومات الأولية التي قُدِّمَت، فتحت الشرطة العسكرية تحقيقاً بشأن ظروف إطلاق النار”.





ومساء أمس، أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد الأسير عبد الرحمن باسم البحش (23 عامًا) من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، في سجن مجدو.





وقالت الهيئتان الحقوقيتان في بيانٍ مشترك، وصل المركز الفلسطيني للإعلام: إن إدارة سجون الاحتلال نفّذت عملية اغتيال جديدة بحقّ الأسير البحش من نابلس في سجن مجدو.





ووفقًا للبيان، فإن الأسير البحش معتقل منذ تاريخ 31 أيار/ مايو 2022، ومحكوم بالسّجن لمدة 35 شهرًا، ليكون هو الشهيد الأول للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال في أول يوم من عام 2024، والشهيد السابع في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023.