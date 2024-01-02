حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأمطار متفرقة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث يبقى الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، ويحتمل سقوط زخات امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية
خفيفة الى معتدلة السرعة
والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية
خفيفة الى معتدلة السرعة
والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
والخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية
خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
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