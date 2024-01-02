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حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأمطار متفرقة

1/2/2024 4:14:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث يبقى الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، ويحتمل سقوط زخات امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية
خفيفة الى معتدلة السرعة
والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية
خفيفة الى معتدلة السرعة
والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية
خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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