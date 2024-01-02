مؤسسة مؤسسة ناهده خان تقدم مساعدات لسكان القرى المتضررة من الفيضانات في بنغلاديش منذ عام 2002 بجهود حثيثة

(MENAFN
- Panasian1) التاريخ: دبي، الإمارات العربية المتحدة؛2 يناير 2024
تساهم مؤسسة ناهده خان للعقارات، وهي وكالة عقارية فاخرة مقرها دبي وتعمل في مجال الوساطة العقارية وإدارة الممتلكات، بجزء من عائداتها في مؤسسة ناهدة خان، وهي منظمة غير حكومية تساعد الأشخاص المحظوظين الذين تأثروا بالفيضانات الشديدة في شمال شرق بنغلاديش.
تعمل مؤسسة ناهده خان كمؤسسة خيرية منذ تأسيسها في عام 2002 على يد مؤسسها ناهدة خان، وهي سابقة طاقم طائرات الإمارات ومحترفة تحولت إلى رائدة أعمال تعمل من أجل قضية أعظم. تأسست المؤسسة لمساعدة الأشخاص المحرومين في ناحية جمالبور، وهي أرض أجدادها في بنغلاديش.
تحظى أنشطة المؤسسة الخيرية بدعم كبير من مؤسسة ناهده خان للعقارات، وهي وكالة عقارية ناشئة في الإمارات تؤمن ببناء علاقات مع العملاء قائمة على الولاء والثقة. تؤيد الشركة هذا "الولاء والثقة" من خلال مسؤوليتها الاجتماعية تجاه رفاهية الأشخاص المعدمين.
كان أحد أهداف إنشاء مؤسسة ناهده خان الرئيسية توفير التعليم المجاني للأطفال المحرومين الذين كان من المفترض أن يعملوا في الزراعة أو كمساعدين منزليين لكسب لقمة العيش. شهدت المدرسةالخاصة بمؤسسة ناهده خان الابتدائية تخرج العديد من الطلاب بتفوق. مع تخرج 15 إلى 20 طالبًا كل عام بانتظام، يدرس حاليًا 200 طالب في المدرسة، بالإضافة إلى رعاية أكثر من 60 طالبًا من قبل المؤسسة منذ عام 2005. تابع العديد من الخريجين دراستهم العليا، حيث أكمل ثلاثة طلاب مبتكرين درجة الماجستير.
في الوقت نفسه، عملت المؤسسة بشغف لتحرير المرأةمن خلال إنشاء مراكز مهنية. حوالي 51 في المائة من سكان المناطق المتضررة من الفيضانات هم نساء. تعيق مسؤولية الزواج والأطفال بالضرورة استقلالهن المالي. شهدت المؤسسة استفادة أكثر من 770 امرأة من التدريب. يتم تزويدهن بدروس الخياطة بالإضافة إلى آلات الخياطة بعد انتهاء التدريب، مما يمكّنهن من الاعتماد على أنفسهن من خلال إطلاق مشاريعهن الخاصة أو البحث عن وظائف في مصانع الملابس.
مستوحاة من هذا النجاح الهائل، ترغب المؤسسة في توسيع خطتها للمشاريع. تهدف إلى إنشاء مدرسة ثانوية لضمان عدم توقف هؤلاء الطلاب عن الدراسة بعد انتهاء المستوى الابتدائي.
صاحبة مؤسسة ناهده خان ، والرئيس التنفيذي لمؤسسة ناهده خان للعقارات، قالت: "تكرس المؤسسة نفسها لتحرير الأشخاص المعدمين في منطقة الأنهار في بنغلاديش، وخاصة الأطفال والنساء الذين هم أكثر عرضة للكوارث الطبيعية. أكثر وسيلة فعالة للعطاء هي نقل المعرفة والمهارات.
"تدعم مؤسسة ناهده خان للعقارات المؤسسة بتمويل المدرسة الخاصة بمؤسسة ناهده خان الابتدائية، وهي مؤسسة أساسية لهؤلاء الأطفال الذين بدلاً من ذلك سيكونون متخلفين في الحصول على التعليم الأساسي. لقد ألهمت شغف التعلم بين الشباب المؤسسة للتخطيط لإطلاق مدرسة ثانوية لدعم هؤلاء الأطفال في المستقبل. لقد بدأنا أيضًا مراكز مهنية للنساء لاكتساب المهارات الأساسية لكي يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم."
الهدف الطويل الأمد لـمؤسسة ناهده خان هو أن يستمر في عمليته الحالية وأن يوسع نطاقه إلى خارج ناحية إسلامبور، في جميع أنحاء بنغلاديش وفي نهاية المطاف في جميع أنحاء العالم للوصول إلى المحتاجين.
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