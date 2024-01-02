توقعات سي اف أي لعام 2024: التغلّب على نهاية التضخم وارتفاع أسواق الأسهم

(MENAFN
- Your Mind Media ) بالنظر إلى الاتجاهات الأخيرة في الأسواق المالية هذا العام، كيف يمكن أن يكون عام 2024 قائمًا فقط على التوقعات المدروسة جيدًا؟ تكشف سي أف أي عن سبع توقعات منطقية حول كيف يمكن أن تكون الأسواق العالمية في العام 2024.
أعلنت مجموعة سي أف أي، مزود التداول عبر الإنترنت الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن "التوقعات المعقولة لعام 2024". وتمتاز سلسلة التوقعات بالتوازن المحكم بين التحليل العقلاني والحكمة العملية، مما يقدّم للمستثمرين نظرة موثوقة حول تطورات السوق في عام 2024. و بالاعتماد على الفهم العميق والدقيق لديناميكيات السوق من قبل فريق الأبحاث في سي أف أي، تقدّم هذه التوقعات السبعة منظورًا معقولًا ومرتكزًا حول كيفية تطوّر الأسواق في العام المقبل. وترتكز التوقعات على تحليل شامل لاتجاهات السوق الرائدة التي لوحظت في العام 2023، مما يضمن أن يكون كلّ توقع ليس فقط ثاقبًا ولكنه أيضًا متجذر بقوة في حقائق المشهد المالي.
ومع اقتراب عام 2024، تتوقع سي أف أي حدوث تحول كبير في القطاع المالي، حيث يصل التضخم أخيرًا إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المحدد عند 2٪، ويتلقى الدولار ضربة قوية، وترتفع أسواق الأسهم الأمريكية نحو مستويات قياسية.
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نبذة عن مجموعة سي أف أي المالية
مجموعة سي أف أي هي مزود تداول حائز على جوائز، ويتمتّع بأكثر من 25 عامًا من الخبرة. وتضمّ سي أف أي مجموعة من الشركات المرخصة حول العالم بما في ذلك لندن، ولارنكا، وبيروت، وعمان، ودبي، والقاهرة، وبورت لويس، وغيرها. وتقدّم سي أف أي شروط تداول تنافسية للغاية منها فروقات أسعار تبدأ من صفر نقطة، وعدم وجود عمولات، وتنفيذ سريع، وعدم وجود حد أدنى للإيداع، عبر أكثر من 26 سوقًا عالميًا يشمل سوق الأسهم، والفوركس، والسلع، والمؤشرات، وصناديق الاستثمار المدرجة، وغيرها الكثير. وتفتخر سي أف أي بشراكاتها العالمية، وأبرزها الشراكة مع نادي شيفيلد يونايتد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يمتلك تاريخًا طويلاً في عالم كرة القدم، ويشمل ذلك أيضًا الشراكة مع أسطورة كرة القدم بيب جوارديولا. بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة مؤخرًا بإطلاق العديد من أدوات التداول التي تهدف إلى تمكين المتداولين؛ بما في ذلك تطبيق CFI Trading App وFxblue وTipRanks وCapitalise.ai وغيرها من التطبيقات والأدوات المبتكرة. وتركّز المجموعة على دعمها المتميّز للعملاء، حيث توفّر لهم تقارير فنيّة يومية، وندوات مجانيّة عبر الإنترنت، ومديري الحسابات المخصصين، مما يضمن أفضل تجربة تداول لعملائها في أكثر من 100 دولة.
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