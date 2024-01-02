العمالقة التكنولوجيين يعمقون الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في عام 2023

(MENAFN
) في عام 2023، شهدت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون تعميق تفاعلاتها في مجال الذكاء الاصطناعي التكراري، حيث قامت هذه الشركات بإجراءات استثمارية كبيرة, وبحسب "بتش بوك"، وهو معهد بحثي معروف، فقد بلغت الاستثمارات في هذا القطاع 27 مليار دولار أمريكي خلال نفس العام، ومعظم هذه الأموال جاءت من هذه الشركات العملاقة.
كما أن النقطة البارزة هنا هي دخول هذه الشركات الكبرى لمنافسة المستثمرين التقليديين، مما يعكس توجهات استراتيجيتها الجديدة في السوق المتنامي للذكاء الاصطناعي. وقد تميز هذا التطور بإطلاق "تشات جي بي تي" من قبل "أوبن إيه آي" في نوفمبر 2022، مما يشير إلى رغبة هذه الشركات في استغلال الفرص المتاحة وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة.
كذلك بالرغم من التركيز المتزايد على الاستثمار في هذا المجال، لا تزال هناك تحديات تواجه شركات رأس المال المغامر، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات السوق. وفي هذا السياق، أوضحت نينا أشادجيان من"اندكس فينتشرز" أن السوق يتجه بسرعة نحو التكنولوجيات الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تأكيدها على أهمية الشركات الناشئة مثل أ"وبن إيه آي، كوهير، أنثوبيك، وميسترال" في تحديد مستقبل هذا القطاع المثير للاهتمام.
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