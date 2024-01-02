شانغهاي تتم 100 رحلة ناجحة لقطارات البضائع بين الصين وأوروبا في عام واحد

(MENAFN
) أحرزت مدينة شنغهاي، التي تُعد واحدة من أبرز المدن العالمية من حيث النشاط التجاري واللوجستي، إنجازًا مذهلًا في تعزيز شبكتها اللوجستية بين الصين وأوروبا. حيث تمكنت من إتمام 100 رحلة ناجحة لقطارات البضائع خلال العام الماضي, وتشير إحصائيات جمارك شنغهاي إلى أن هذه الرحلات المتعددة ساهمت بشكل فعال في تسهيل وتنظيم عمليات النقل، وساهمت في نقل أكثر من 10،000 حاوية، مما يمثل تحديدًا 20 قدمًا، خلال الأسبوع الماضي وحده.
كما أضافت هذه الخدمات اللوجستية الرائدة قيمة اقتصادية هائلة تقدر بنحو 3.38 مليار يوان، ما يُعادل تقريبًا 476 مليون دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، تم التعامل مع حمولات ثقيلة تبلغ وزنها 91,400 طن، مما يُظهر القدرة الكبيرة لشنغهاي على تحمل وإدارة الأعباء اللوجستية.
في حين تبرز أهمية هذا الرابط التجاري الحيوي الذي يصل بين شنغهاي وأوروبا, فقد كانت إحدى هذه الرحلات محملة بـ50 حاوية تحتوي على مكونات حاسمة مستخدمة في أنظمة تتبع الطاقة الشمسية، مما يُظهر التنوع الكبير للسلع التي تتم نقلها عبر هذا الخط, وبالتالي، ليس فقط تُعزز شنغهاي كمركز لوجستي بارز، ولكنها أيضًا تُسهم بشكل كبير في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين الصين وأوروبا، وتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز المدن التجارية واللوجستية في العالم.
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