سوق السيارات المستعملة يصعد في الصين بنسبة 14.65 بالمئة في 2023

(MENAFN
) تُظهر البيانات الصادرة عن جمعية تجار السيارات في الصين زيادة ملحوظة في سوق السيارات المستعملة، مشيرةً إلى تزايد رغبة المستهلكين في شراء السيارات المستعملة, وتشير الأرقام إلى نمو بنسبة 14.65 بالمئة في مبيعات السيارات المستعملة خلال الأشهر الحادية عشرة الأولى من عام 2023, وأدى هذا الارتفاع إلى بيع أكثر من 16.75 مليون سيارة مستعملة، مما أثمر عن معاملات بقيمة تفوق الـ 1 تريليون يوان، ما يعادل حوالي 151 مليار دولار.
كما نجد أن هناك أنماط نمو متفاوتة داخل الفئات المختلفة من السيارات عند تحليل البيانات بشكل أعمق، على وجه التحديد، شهدت مبيعات السيارات الركاب المستعملة نموًا قويًا بنسبة 14.51 بالمئة, مساهمة بشكل كبير في الزيادة العامة للسوق. وبالمثل، أظهرت سوق السيارات التجارية المستعملة مرونة، ولكن بمعدل نمو أقل قليلاً وقدره 9.75 بالمئة, مما يشير إلى تنوع اختيارات المستهلكين في السوق السيارات العامة.
في حين تقدم بيانات نوفمبر من الجمعية صورة واضحة عن ديناميكية السوق، حيث وصلت المبيعات إلى حوالي 1.65 مليون سيارة مستعملة في تلك الشهر وحده, ويمثل هذا نموًا شهريًا بنسبة 2.64 بالمئة ونمو سنوي مذهل بنسبة 29.18 بالمئة, وبلغت قيمة المعاملات القوية ما يقارب 107 مليار يوان لشهر نوفمبر، مما يُسلِط الضوء على الإقبال المستمر والمتزايد لدى المستهلكين على السيارات المستعملة ضمن القطاع السياراتي المتنامي في الصين.
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