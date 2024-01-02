قطاع التصنيع في الصين يرى تراجعًا في ديسمبر

(MENAFN
) تشير الأرقام الأخيرة من مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع في الصين "بي إم آي" إلى انكماش في ديسمبر، مما يبرز استمرار النمو البطيء في الاقتصاد الضخم للبلاد, ووتضع بيانات الإحصاءات الوطنية الصينية بي إم آي لديسمبر عند 49، وهو انخفاض يُرجع إلى ضعف الطلب داخل الأسواق المحلية الصينية, ومن القلق أن يكون هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يشير فيه بي إم آي إلى انكماش اقتصادي، مستخدمًا الرقم 50 كخط فاصل بين النمو الاقتصادي والانخفاض.
كما أن هذا التراجع في قطاع التصنيع ليس حادثًا معزولًا، بل هو جزء من اتجاه أوسع, وأظهر بي إم آي تراجعًا في ثمانية من أصل تسعة أشهر الماضية، مع ارتفاع طفيف سُجل فقط في سبتمبر, ويُظهر الانخفاض البسيط من 49.5 في أكتوبر إلى 49.4 في نوفمبر التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد. ومع ذلك، تظل اقتصاد الصين قويًا، حيث يُعلن عن معدل نمو بنسبة 5.2 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام, وظهرت علامات الأمل في نوفمبر، حيث شهدنا زيادة في الإنتاج المصنعي ومبيعات التجزئة القوية.
في حين اتخذت القيادة الصينية مجموعة من الإجراءات المالية والنقدية لتحفيز اقتصادها, وتشمل هذه الاستثمارات المُكثفة في البنية التحتية المهمة مثل مشاريع التطوير المينائي، بالإضافة إلى خفض الأسعار الفائدة وتيسير شروط شراء العقارات السكنية ويشير المحللون إلى أهمية زيادة الإنفاق المحلي للصين من أجل الحفاظ على نموها في ظل عدم التوقعات العالمية. وفي إطار ثقة معتدلة، أشاد الرئيس شي جين بينغ، في رسالته للعام الجديد، بقدرة الصين على التكيف خلال التحديات التي فرضها الوباء، مؤكدًا على قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات العالمية المتسارعة.
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