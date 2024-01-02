الأرجنتين تصرح عن انسحابها من بريكس كتغيير جوهري في سياستها الخارجية

(MENAFN
) بخطوة استراتيجية واضحة، أعلنت الأرجنتين عزمها الانسحاب رسميًا من مجموعة بريكس للدول الناشئة، ومن المقرر تنفيذ هذا القرار في بداية شهر يناير المقبل, وأكدت ديانا موندينو، وزيرة الخارجية الأرجنتينية، هذا القرار، مشيرةً إلى أن الرئيس خافيير ميلي أوضح بشكل حازم استقلالية الأرجنتين عن هذه المجموعة الدولية, وفي هذا السياق، قال الرئيس ميلي إن هناك تباينًا واضحًا بين نهج حكومته الخارجية وتوجهات الحكومات السابقة، مما يستدعي إعادة النظر العميق في العلاقات الاستراتيجية للبلاد، بما في ذلك عضويتها في بريكس.
كما تُسلط هذه الخطوة الضوء على استراتيجية الأرجنتين الجديدة في السياسة الخارجية بقيادة الرئيس ميلي، الذي تولى المنصب في ديسمبر الماضي, ويظهر أن هذا الانسحاب جزء من رؤية ميلي الاقتصادية والسياسية الطموحة لإحداث تغييرات عميقة في البنية التحتية والنهج السياسي للبلاد, وفي هذا السياق الدولي المتغير، يتابع العالم بأسره التطورات في الأرجنتين، معتبرًا أن هناك تأثيرات متوقعة على العلاقات الثنائية مع دول بريكس الأخرى, ومع توترات السياسة العالمية المعقدة، يعكف المحللون والمراقبون الدوليون على دراسة هذه الخطوة وتأثيراتها المحتملة على العلاقات الدولية والاقتصادية للأرجنتين.
MENAFN02012024000045015682ID1107675651
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.