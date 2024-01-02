التوترات العالمية ترفع البيتكوين كأصل استثماري مفضل في 2024

(MENAFN
) أثناء توالي الأحداث في عام 2024، يجد البيتكوين نفسه في جو متفائل ومليء بالتوقعات الطموحة, ويتوقع العديد من الخبراء في الصناعة والمحللين الماليين أن يشهد البيتكوين مكاسب قد تتجاوز 150 في المائة خلال هذا العام. فما هو الذي أثار هذا الحماس المتجدد حول هذه العملة الرقمية؟ يبدو أن مجموعة من الأحداث والتحديات العالمية تعتبر القوى الدافعة خلف هذا التطور, كما تشمل هذه التحديات ليس فقط التقلبات السياسية ولكن أيضًا التوترات الجيوسياسية وعدم التوقعات الاقتصادية الشاملة, مواجهين هذا الواقع المعقد والمتقلب، يتجه المستثمرون حول العالم نحو الأصول البديلة كوسيلة للحماية من هذه التقلبات، مما أعاد إلى الأذهان الاهتمام بالبيتكوين كوسيلة محتملة للحماية وأداة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
كذلك بالنظر إلى مسار البيتكوين في الفترة الأخيرة منذ بداية عام 2024، نجده قد قطع مسافة طويلة. بدأت قيمته في العام حوالي 16.6 ألف دولار وقد ارتفعت بشكل كبير، وصولًا إلى قيمة تقترب من 42 ألف دولار. ومع ذلك، من المهم أن نعطي هذه الأرقام السياق المناسب, وعلى الرغم من أن البيتكوين يظهر أداءً قويًا، إلا أنه لا يزال بعيدًا نسبيًا عن أدائه الأمثل الذي شهده في نوفمبر 2021، حيث وصل إلى مستوى 68.7 ألف دولار. وفي العام التالي، 2023، لم يكن هناك نفس النشاط والحيوية في سوق العملات المشفرة، مع وجود تحديات من القيود التنظيمية الصارمة وانسحاب العديد من المنصات من الأسواق المهمة.
في حين أظهرت العملات المشفرة وسط هذه التحديات الكبيرة بما في ذلك البيتكوين، مرونة وقدرة على التكيف، استفادت من التيارات الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي تمهد الطريق لعام 2024 الواعد والمزدهر للبيتكوين. هناك عدة عوامل تعزز هذا التفاؤل بين الخبراء والمحللين، ومن بين هذه العوامل هو الطموح المتزايد للمستثمرين والتوقعات المتزايدة لخفض أسعار الفائدة في أكبر الاقتصادات العالمية, وبالإضافة إلى ذلك، هناك مؤشرات على تغيير في التشريعات، مع إشارات توحي بموقف أكثر استقبالًا، خاصة مع ما يشير إلى اعتراف وتنظيم صناديق البيتكوين المتداولة وغيرها من الأدوات المالية ذات الصلة من قبل الهيئات التنظيمية مثل هيئة الرقابة المالية.
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