من الصقور إلى الدببة: نظرة داخل خزانة سويسرا للهدايا الدبلوماسية

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Von kostbar bis einzigartig: Der Schweizer Schatz diplomatischer GeschenkeFrançais (fr) De l'exquis à l'unique: dans l'antre suisse des cadeaux diplomatiquesPусский (ru) Медведи-убийцы и золотые пистолеты: что дарят Швейцарии иностранные гости?English (en) From exquisite to unique: inside Switzerland's trove of diplomatic gifts (الأصلي)日本語 (ja) スイスの「宝の洞窟」 外交贈答品の所蔵館Italiano (it) I doni diplomatici in Svizzera, tra eleganza e unicità

أيَّ شيء في العيد أهدي إليكِ؟! سؤال يُحيَّر الكثير كلَّما هلَّت أعلام المواسم والأعياد، مهما حَسُنَت النيّة أو اتسع الجيب. ولك أن تتخيَّل الضغط الذي ترزح تحته زعامات العالم عند اختيار الهدية المثالية لتقديمها للنظراء من بلدان أخرى.

في عام 1993، تجلَّت لحظة إلهام لشخص من حاشية الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف، وكانت النتيجة هدية مثالية حملها كريموف إلى الرئيس السويسري آنذاك، أدولف أوغي، بمناسبة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لذلك العام. للوهلة الأولى، تبدو الهدية تقليدية؛ سجادة كبيرة مُحاكة يدويًّا، لونها أحمر زاهي، وتتخللها أشكال بلون التراب الداكن، ومزخرفة بزهور وأوراق أشجار. ولكنَّ ما يجعل هذه الهدية مميَّزة، هو أنَّها تحمل في وسطها صورة لأوغي مرتديًا سترة داكنة وربطة عنق حمراء بلون متناسق مع باقي السجادة.

ويصف المؤرخ الفني أندرياس مونش هذه الهدية، فيقول: "إنَّها واحدة من أكثر المقتنيات [عند أوغي] قيمة". وتلاقي السجادة أيضًا رواجًارابط خارجي كبيرًا في معارض سويسرا، إذ ظهرت مؤخرًا في متحف على جبال الألب في برن، مسقط رأس أوغي، هذا السياسي المتقاعد.

وعندما لا يكون لهذه السجادة بقعة تحت الأضواء في المتاحف، فإنها تخلد إلى مأوى أكثر تواضعًا: قبو تحت مبنى وزارة الثقافة في برن، يضم قسم المقتنيات الفنية الفدرالية الذي يرأسه مونش. ففي هذا القبو، يتم ضبط درجة الحرارة، ومستوى الرطوبة، والإضاءة لحفظ السجادة الأوزبكية الشهيرة، وغيرها من الهدايا الدبلوماسية التي تلقتها شخصيات تولَّت حقائب وزارية في الحكومة السويسرية، ورجال ونساء عملوا كسفراء وسفيرات وفي وظائف عامة أخرى، منذ تأسيس الكنفدرالية في عام 1848.

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