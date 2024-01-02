من الصقور إلى الدببة: نظرة داخل خزانة سويسرا للهدايا الدبلوماسية

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Von kostbar bis einzigartig: Der Schweizer Schatz diplomatischer Geschenke
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De l'exquis à l'unique: dans l'antre suisse des cadeaux diplomatiques
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Медведи-убийцы и золотые пистолеты: что дарят Швейцарии иностранные гости?
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From exquisite to unique: inside Switzerland's trove of diplomatic gifts (الأصلي)
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スイスの「宝の洞窟」 外交贈答品の所蔵館
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I doni diplomatici in Svizzera, tra eleganza e unicità
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أيَّ شيء في العيد أهدي إليكِ؟! سؤال يُحيَّر الكثير كلَّما هلَّت أعلام المواسم والأعياد، مهما حَسُنَت النيّة أو اتسع الجيب. ولك أن تتخيَّل الضغط الذي ترزح تحته زعامات العالم عند اختيار الهدية المثالية لتقديمها للنظراء من بلدان أخرى.
في عام 1993، تجلَّت لحظة إلهام لشخص من حاشية الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف، وكانت النتيجة هدية مثالية حملها كريموف إلى الرئيس السويسري آنذاك، أدولف أوغي، بمناسبة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لذلك العام. للوهلة الأولى، تبدو الهدية تقليدية؛ سجادة كبيرة مُحاكة يدويًّا، لونها أحمر زاهي، وتتخللها أشكال بلون التراب الداكن، ومزخرفة بزهور وأوراق أشجار. ولكنَّ ما يجعل هذه الهدية مميَّزة، هو أنَّها تحمل في وسطها صورة لأوغي مرتديًا سترة داكنة وربطة عنق حمراء بلون متناسق مع باقي السجادة.
ويصف المؤرخ الفني أندرياس مونش هذه الهدية، فيقول: "إنَّها واحدة من أكثر المقتنيات [عند أوغي] قيمة". وتلاقي السجادة أيضًا رواجًارابط خارجي كبيرًا في معارض سويسرا، إذ ظهرت مؤخرًا في متحف على جبال الألب في برن، مسقط رأس أوغي، هذا السياسي المتقاعد.
وعندما لا يكون لهذه السجادة بقعة تحت الأضواء في المتاحف، فإنها تخلد إلى مأوى أكثر تواضعًا: قبو تحت مبنى وزارة الثقافة في برن، يضم قسم المقتنيات الفنية الفدرالية الذي يرأسه مونش. ففي هذا القبو، يتم ضبط درجة الحرارة، ومستوى الرطوبة، والإضاءة لحفظ السجادة الأوزبكية الشهيرة، وغيرها من الهدايا الدبلوماسية التي تلقتها شخصيات تولَّت حقائب وزارية في الحكومة السويسرية، ورجال ونساء عملوا كسفراء وسفيرات وفي وظائف عامة أخرى، منذ تأسيس الكنفدرالية في عام 1848.
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