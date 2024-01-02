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محلل عسكري: الجيش الإسرائيلي فشل في غزة ولم يحقق أي إنجاز

1/2/2024 3:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
اعتبر الخبير والمحلل العسكري اللواء الركن المتقاعد واصف عريقات أن الجيش الإسرائيلي فشل في تحقيق أي إنجاز أو تقدم عسكري رغم مرور 88 يوما على عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
وقال عريقات خلال اتصال هاتفي عبر "برنامج الوكيل"، على "راديو هلا" اليوم الثلاثاء من رام الله، إن كفاءة الجيش الإسرائيلي القتالية تراجعت ولم يسجل له أي إنجاز عسكري، لافتا إلى هبوط معنوية وقدرات الجيش في ظل التصدي القوي من المقاومة الفلسطينية وأن انسحاب لواء غولاني وقوات النخبة في جيش الاحتلال من حي الشجاعية واحتفالاتهم بنجاتهم أحياء من غزة يسجل ضدهم ويشكل ضربة لمعنوية الجيش وجنود الاحتياط خاصة.
وأضاف أن الرأي العام والإعلام العبري يرى أن إسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة وأنها لم تحرز أي تقدم في عدوانها ضد غزة بالإضافة إلى الضرر الكبير الذي لحق بالاقتصاد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أحد الكتاب في صحيفة هآرتس العبرية تحدث عن أن إسرائيل تواجه أصعب شعب في العالم ولا حل للصراع إلا بإنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح عريقات أن هناك خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن إطالة أمد الحرب وتوسعها حيث ترى الولايات المتحدة أن إسرائيل غير قادرة على الاستمرار بالحرب وأن ذلك يتضح من خلال تطورات الحرب في غزة وتراجع القدرات العسكرية لجيش الاحتلال بالإضافة للاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الحالي، فيما يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إطالة الحرب ستجنبه المثول أمام القضاء وبالتالي الابتعاد عن السجن الذي سيُلقى فيه حال انتهاء الحرب.
وبيّن أن المجازر التي وقعت في غزة تنسب أيضا للولايات المتحدة التي تلطخت يدها بالدماء في غزة من خلال دعمها لإسرائيل بالعتاد والأسلحة والمواقف المؤيدة لها وأن أمريكا تسعى حاليا لترميم صورتها أمام العالم.

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