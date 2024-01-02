ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت مناطق عدة وسط اليابان أمس الاثنين، إلى 30 وفاة على الأقل، بينما أصيب 14 شخصا بجروح بالغة.



وبحسب وكالة الأنباء اليابانية" كيودو"، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، أن الزلازل القوية والمتعددة التي هزت وسط اليابان تسببت بسقوط كثير من الضحايا، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة.



وقال كيشيدا "تأكد وقوع أضرار جسيمة"، متحدثا عن وجود "كثير من الضحايا والمباني المنهارة والحرائق"، وأضاف "علينا أن نسابق الوقت" لإنقاذ الأرواح.



وتسببت الزلازل بحدوث موجات تسونامي، ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان مغادرة مناطق معنية واللجوء إلى المرتفعات.



وتعرض وسط اليابان لـ155 زلزالا بين الساعة الرابعة عصر أمس الاثنين والساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي في البلاد، وتجاوزت قوة معظم هذه الزلازل 3 درجات، حيث شعر السكان ب6 هزات قوية إضافية صباح اليوم.



بدوره، أعلن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، استعداد ألف جندي للتوجه إلى المنطقة، بينما وضع 8500 غيرهم في حالة تأهب، بالإضافة إلى إرسال نحو 20 طائرة عسكرية لتقييم الأضرار.



وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانيّة من احتمال حدوث أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، لكنها عادت لتخفض هذا التوقع إلى ثلاثة أمتار، وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إن خطر حدوث تسونامي "خف إلى حدّ كبير".



وأظهرت صور بثها التلفزيون الياباني، اندلاع حريق في مقاطعة "واجيما" تسبب بتضرر مبان عدة بسبب الزلزال.



وانقطعت الكهرباء عن حوالى 33500 منزل في مقاطعات إيشيكاوا وتوياما ونيغاتا، تقع جميعها على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو اليابانية.



كذلك، أغلقت طرق سريعة رئيسية يوم أمس، في محيط مركز الزلازل، وعلقت رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو.



وتعرضت البلاد في آذار عام2011، لإحدى أسوأ الكوارث في العصر الحديث، إذ ضرب زلزال بقوة 9 درجات قرب سواحلها الشمالية الشرقية، نتجت منه موجات مد "تسونامي"، وأودى بحياة 18 ألفا و500 شخص بين قتيل ومفقود، وأدت هذه الكارثة أيضا إلى حادث فوكوشيما النووي.



وأكدت الحكومة اليابانية أنه لم يبلغ عن أي خلل حتى الآن في المحطات النووية، حيث أكد الناطق باسم الحكومة "عدم وجود أي خلل في محطة شيكا للطاقة النووية (في إيشيكاوا) ومحطات أخرى حتى الآن".