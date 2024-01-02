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صواريخ من لبنان تستهدف مستوطنة إسرائيلية

1/2/2024 3:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن عدة صواريخ أُطلقت اليوم الثلاثاء من لبنان باتجاه مستوطنة شلومي في الجليل الغربي.


وأضافت القناة أن القصف الصاروخي لم يسفر عن إصابات بين الإسرائيليين.


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