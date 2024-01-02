صواريخ من لبنان تستهدف مستوطنة إسرائيلية

صواريخ من لبنان تستهدف مستوطنة إسرائيلية
التاريخ
1/2/2024 3:11:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن عدة صواريخ أُطلقت اليوم الثلاثاء من لبنان باتجاه مستوطنة شلومي في الجليل الغربي.
وأضافت القناة أن القصف الصاروخي لم يسفر عن إصابات بين الإسرائيليين.
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