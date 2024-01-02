سرايا القدس تقصف حشودا إسرائيلية في خان يونس

سرايا القدس تقصف حشودا إسرائيلية في خان يونس
التاريخ
1/2/2024 3:11:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الثلاثاء أن مقاتليها قصفوا حشودا عسكرية إسرائيلية في منطقة المحطة بخان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف هاون.
يأتي ذلك بينما تخوض المقاومة معارك عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في وسط وأطراف خان يونس.
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