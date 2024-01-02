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سرايا القدس تقصف حشودا إسرائيلية في خان يونس

1/2/2024 3:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الثلاثاء أن مقاتليها قصفوا حشودا عسكرية إسرائيلية في منطقة المحطة بخان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف هاون.


يأتي ذلك بينما تخوض المقاومة معارك عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في وسط وأطراف خان يونس.


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