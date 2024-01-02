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انفجارات جديدة تهز كييف ومدنا أوكرانية أخرى

1/2/2024 3:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد مسؤولون أوكرانيون ووسائل إعلام بوقوع سلسلة من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى صباح اليوم الثلاثاء، وسط إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد.


وأكدت الإدارة العسكرية لكييف سقوط حطام في العديد من مناطق العاصمة، فيما قال عمدة المدينة فيتالي كليتشكو إن الانفجارات تسببت في انقطاع الكهرباء والمياه عن بعض المرافق والمباني السكنية في مناطق كثيرة من المدينة.


وأشار إلى اندلاع حرائق بعدة أماكن في منطقة بودول، ونشوب نيران في مستودع بمنطقة أوبولون، دون ذكر التفاصيل.
وفي خاركوف، أكد عمدة المدينة إيغور تيريخوف عبر "تلغراف" وقوع انفجارات واندلاع حرائق في المدينة.


وأفادت تقارير بسماع دوي انفجارات في مقاطعات فينيتسا وجيتومير ولفوف، كما وقعت انفجارات في مدينة كيروفوغراد، حسب صحيفة "سوسبيني" الأوكرانية.


ويوجه الجيش الروسي منذ الـ10 أكتوبر من العام الماضي ضربات صاروخية دقيقة لمواقع الطاقة والصناعات الحربية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات والبنية التحتية لقوات كييف في جميع أنحاء أوكرانيا.

RT

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