70 شهيدا وسط قطاع غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة هشام زقوت، إن القصف الإسرائيلي على المنطقة الوسطى في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية أسفر عن استشهاد 70 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.



وأضاف زقوت أن مخيمي البريج والمغازي ومنطقة دير البلح تعرضت في الساعات الماضية لقصف إسرائيلي مكثف، موضحا أن 15 من بين الشهداء من عائلة مطر، التي تعرض منزلها لغارة إسرائيلية في دير البلح.



وتابع المراسل، أن دير البلح تتعرض لقصف مكثف على الرغم من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من سكان المنطقة الوسطى التوجه إليها، مشيرا إلى أنه أُدّيت صباح اليوم الثلاثاء صلاة الجنازة على عدد من الشهداء في دير البلح.