سيدة أميركية تعود للحياة بعد موتها بـ 24 دقيقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أُصيبت سيدة أميركية من ولاية فرجينيا بسكتة قلبية منذ 8 أشهر، وأعلنت وفاتها سريرياً مدة 24 دقيقة، ولكنها نجت من الموت بفضل زوجها الذي نجح في إنقاذها بالإنعاش القلبي الرئوي، والاستجابة السريعة لفرق الطوارئ الطبية.

وتقول لورين كينداي (39 عاماً)، إنها كانت تتناول أدوية ضد الصرع لسنوات، وفي ذات يوم أُصيبت بنوبة صرع كبيرة، ما تسبب لها في تقلصات عضلية شديدة وفقدان الوعي، والتوقف عن التنفس بشكل كامل.

واتصل زوجها بالإسعاف، قبل المبادرة بالإنعاش القلبي الرئوي، حتى وصول فريق الطوارئ الطبي. وتمكن المسعفون بأعجوبة من استعادة نبض قلبها بجهاز إزالة الرجفان للصدمة 4 مرات

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