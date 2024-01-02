سيدة أميركية تعود للحياة بعد موتها بـ 24 دقيقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أُصيبت سيدة أميركية من ولاية فرجينيا بسكتة قلبية منذ 8 أشهر، وأعلنت وفاتها سريرياً مدة 24 دقيقة، ولكنها نجت من الموت بفضل زوجها الذي نجح في إنقاذها بالإنعاش القلبي الرئوي، والاستجابة السريعة لفرق الطوارئ الطبية.
وتقول لورين كينداي (39 عاماً)، إنها كانت تتناول أدوية ضد الصرع لسنوات، وفي ذات يوم أُصيبت بنوبة صرع كبيرة، ما تسبب لها في تقلصات عضلية شديدة وفقدان الوعي، والتوقف عن التنفس بشكل كامل.
واتصل زوجها بالإسعاف، قبل المبادرة بالإنعاش القلبي الرئوي، حتى وصول فريق الطوارئ الطبي. وتمكن المسعفون بأعجوبة من استعادة نبض قلبها بجهاز إزالة الرجفان للصدمة 4 مرات
لبنان 24
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