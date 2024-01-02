بدء الامتحانات النظرية للشامل غدا الأربعاء وإعلان النتائج نهاية الشهر الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية / رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) عن استكمال كافة الإجراءات لبدء فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الشتوية 2024 للامتحان الشامل، والتي ستجري خلال الفترة من 3/1/2024 ولغاية 10/1/2024، وفقاً للبرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية، حيث سيتقدم لهذه الامتحانات (6319) طالب وطالبة، من (53) كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.ومن المتوقع أن يتقدم (5035) طالب وطالبة للورقة الأولى يوم الأربعاء الموافق 3/1/2024، و(5023) طالب وطالبة للورقة الثانية يوم السبت الموافق 6/1/2024، و(5760) طالب وطالبة للورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 9/1 و10/1/2024.وأضاف العجلوني بأن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ (90) برنامجا دراسيا، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل؛ وقد تم اعتماد (19) قاعة للامتحان النظري موزعة على (15) مركزا للامتحانات النظرية منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويشرف على هذه الامتحانات أكثر من (425) موظفا من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.



هذا، وقد فرغت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومعالجة نتائجها وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب، وكانت هذه الامتحانات قد انعقدت خلال الفترة من 11/12 ولغاية 29/12/2023، وتقدم إليها (4434) طالب وطالبة.

وتوقع العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2024، نهاية الشهر الحالي بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.